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Военная ипотека в Волгоградской области переходит к новой программе
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Военная ипотека в Волгоградской области переходит к новой программе 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
С 2018 года накопительно-ипотечная система жилищного обеспечения военнослужащих Волгоградского гарнизона начала переход к кредитным программам с аннуитетными платежами.
С 2018 года накопительно-ипотечная система (НИС) жилищного обеспечения военнослужащих Волгоградского гарнизона начала переход к кредитным программам с аннуитетными платежами.
По состоянию на сегодняшний день новые условия ипотечного кредитования участников НИС применяются всеми банками, работающими в Волгоградской области, при заключении новых кредитных договоров по программе «Военная ипотека». Данное нововведение позволит погасить ипотечный кредит досрочно.
Также в марте текущего года у военнослужащих появилась возможность рефинансирования ранее предоставленных кредитов за счет получения в банке нового кредита по сниженной процентной ставке.
Необходимо отметить, что накопительный взнос на одного участника системы в 2018 году был проиндексирован и установлен в размере 268 465,60 руб. в год.
По итогам первого квартала 2018 года в Волгоградской области приобретено около 60 жилых помещений. Всего за время функционирования НИС жилищного обеспечения военнослужащих в регионе заключено более 3 тыс. сделок по приобретению жилья.
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