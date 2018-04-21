Военная ипотека в Волгоградской области переходит к новой программе

С 2018 года накопительно-ипотечная система жилищного обеспечения военнослужащих Волгоградского гарнизона начала переход к кредитным программам с аннуитетными платежами.

С 2018 года накопительно-ипотечная система (НИС) жилищного обеспечения военнослужащих Волгоградского гарнизона начала переход к кредитным программам с аннуитетными платежами.

По состоянию на сегодняшний день новые условия ипотечного кредитования участников НИС применяются всеми банками, работающими в Волгоградской области , при заключении новых кредитных договоров по программе «Военная ипотека». Данное нововведение позволит погасить ипотечный кредит досрочно.

Также в марте текущего года у военнослужащих появилась возможность рефинансирования ранее предоставленных кредитов за счет получения в банке нового кредита по сниженной процентной ставке.

Необходимо отметить, что накопительный взнос на одного участника системы в 2018 году был проиндексирован и установлен в размере 268 465,60 руб. в год.

По итогам первого квартала 2018 года в Волгоградской области приобретено около 60 жилых помещений. Всего за время функционирования НИС жилищного обеспечения военнослужащих в регионе заключено более 3 тыс. сделок по приобретению жилья.