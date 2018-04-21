Поклонская о туризме в Крыму: европейские туристы в регионе есть и всегда будут

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в разговоре с RT рассказала о том, что европейские туристы всегда посещали Крым и, по её мнению, будут продолжать приезжать в регион. «Европейские туристы в Крыму всегда были и будут, несмотря ни на какие пресловутые санкции… В принципе, они не мешают нашим иностранным туристам приезжать и посещать наш удивительный полуостров», — сказала она. Ранее НСН передавала, что в администрации Керчи представили туристическую «Карту гостя». Также агентство «Крыминформ» сообщало, что с начала 2018 года в Крыму побывали почти 270 тыс. туристов, что на 10,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.