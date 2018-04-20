Реальная зарплата не дотягивает до прожиточного минимума

Министерство труда и социальной защиты населения в процессе исследования зарплатного сегмента рынка труда обнаружило, что порядка 10% работодателей предлагают соискателям ежемесячный доход ниже установленного прожиточного минимума.

В качестве причин сложившейся ситуации эксперты называют формально взаимодействие служб занятости, работодателей и соискателей. Впрочем, ряд специалистов главной причиной называют тот факт, что кандидатов, пришедших на вакансию от службы занятости населения, HR-менеджеры не воспринимают как профессиональные кадры. Соответственно, они изначально настроены не брать на работу безработного, стоящего на бирже труда.

Напомним, что в 2017 году среднестатистическая зарплата в стране составляла 39 тысяч рублей. В это же время службы занятости населения предлагали безработным вакансии со средним заработком в 21 тысячу рублей.

Татьяна Руппель