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Реальная зарплата не дотягивает до прожиточного минимума
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Реальная зарплата не дотягивает до прожиточного минимума 

HR-tv.ru 1 час назад
Фото: HR-tv.ru
Министерство труда и социальной защиты населения в процессе исследования зарплатного сегмента рынка труда обнаружило, что порядка 10% работодателей предлагают соискателям ежемесячный доход ниже установленного прожиточного минимума.
В качестве причин сложившейся ситуации эксперты называют формально взаимодействие служб занятости, работодателей и соискателей. Впрочем, ряд специалистов главной причиной называют тот факт, что кандидатов, пришедших на вакансию от службы занятости населения, HR-менеджеры не воспринимают как профессиональные кадры. Соответственно, они изначально настроены не брать на работу безработного, стоящего на бирже труда.
Напомним, что в 2017 году среднестатистическая зарплата в стране составляла 39 тысяч рублей. В это же время службы занятости населения предлагали безработным вакансии со средним заработком в 21 тысячу рублей.
Татьяна Руппель
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