Ещё
В России впервые стали предлагать рассрочку 0%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России впервые стали предлагать рассрочку 0% 

Партнерский материал 20 апреля 2018
Фото: depositphotos.com
Время, когда россиянам приходилось брать кредиты, чтобы гасить взятые ранее, подходит к концу. Впрочем, как и время их зависти западной системе рассрочки.
А все потому, что им наконец дали возможность делать любые покупки без первого взноса сразу в 40 тысячах магазинов, ресторанов и сайтов при помощи карты рассрочки «Совесть».

Как это работает

sovest.ru
Пользователи Рамблера могут получить карту «Совесть» с лимитом 300 000 рублей, заполнив три поля.
Карта рассрочки — это банковская карта, которая может быть использована для оплаты товаров и услуг только в магазинах-партнерах. Рассрочка — способ погашения кредита по карте Совесть ежемесячными платежами с соблюдением сроков, указанных в Личном кабинете. При погашении кредита в Рассрочку проценты за пользование кредитом не взимаются в течение льготного периода кредитования, установленного «Общими условиями выпуска и обслуживания Карты рассрочки „Совесть“ КИВИ Банк (АО)», с которыми можно ознакомиться на сайте. По карте Совесть установлены периоды рассрочки, различающиеся в зависимости от магазина-партнера (от 1 до 12 месяцев). Период рассрочки используется для расчета ежемесячного платежа. В случае неоплаты ежемесячного платежа в период рассрочки может взиматься штраф в размере 290 ₽ за каждый неоплаченный ежемесячный платеж. По истечении периода рассрочки на сумму невнесенных ежемесячных платежей могут начисляться пени в размере 10% годовых. Снятие наличных денежных средств с карты не предусмотрено. В течение льготного периода кредитования плата за пользование кредитом составляет 0% годовых. При невозврате суммы кредита по истечении льготного периода кредитования начисляются проценты в размере 10% годовых от неоплаченной суммы. Кредит предоставляется на неопределенный срок, комиссия за выпуск и обслуживание карты Совесть составляет 0 ₽, кредитный лимит от 5 000 ₽ до 300 000 ₽ (определяется индивидуально). КИВИ Банк (АО), лицензия Банка России № 2241.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Центр Еревана парализован333
Любимые россиянами онлайн-магазины уходят из России309
Пока вы спали: Цена авиабилетов пойдет на взлет52
Масляков резко пригрозил Светлакову317
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»59
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:35
Кота провезли под днищем автомобиля 130 километров
Происшествия Общество
00:59
Визажист Кардашьян высказалась о протестах в Армении
В мире
01:30
Главе Хакасии предрекли отставку
Политика
01:00
Фадеев показал неожиданное увлечение
Шоу-бизнес
08:14
«Победителям нужно будет построить „новую Сирию“
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение