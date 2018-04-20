В России впервые стали предлагать рассрочку 0%

Время, когда россиянам приходилось брать кредиты, чтобы гасить взятые ранее, подходит к концу. Впрочем, как и время их зависти западной системе рассрочки.

А все потому, что им наконец дали возможность делать любые покупки без первого взноса сразу в 40 тысячах магазинов , ресторанов и сайтов при помощи карты рассрочки «Совесть».

Как это работает

sovest.ru

Пользователи Рамблера могут получить карту «Совесть» с лимитом 300 000 рублей, заполнив три поля.

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