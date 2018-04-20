В России впервые стали предлагать рассрочку 0% 

Время, когда россиянам приходилось брать кредиты, чтобы гасить взятые ранее, подходит к концу. Впрочем, как и время их зависти западной системе рассрочки.
А все потому, что им наконец дали возможность делать любые покупки без первого взноса сразу в 40 тысячах магазинов, ресторанов и сайтов при помощи карты рассрочки «Совесть».
Как это работает
sovest.ru
Пользователи Рамблера могут получить карту «Совесть» с лимитом 300 000 рублей, заполнив три поля.
Карта рассрочки — это банковская карта, которая может быть использована для оплаты товаров и услуг только в магазинах-партнерах. Рассрочка — способ погашения кредита по карте Совесть ежемесячными платежами с соблюдением сроков, указанных в Личном кабинете. При погашении кредита в Рассрочку проценты за пользование кредитом не взимаются в течение льготного периода кредитования, установленного «Общими условиями выпуска и обслуживания Карты рассрочки „Совесть“ КИВИ Банк (АО)», с которыми можно ознакомиться на сайте. По карте Совесть установлены периоды рассрочки, различающиеся в зависимости от магазина-партнера (от 1 до 12 месяцев). Период рассрочки используется для расчета ежемесячного платежа. В случае неоплаты ежемесячного платежа в период рассрочки может взиматься штраф в размере 290 ₽ за каждый неоплаченный ежемесячный платеж. По истечении периода рассрочки на сумму невнесенных ежемесячных платежей могут начисляться пени в размере 10% годовых. Снятие наличных денежных средств с карты не предусмотрено. В течение льготного периода кредитования плата за пользование кредитом составляет 0% годовых. При невозврате суммы кредита по истечении льготного периода кредитования начисляются проценты в размере 10% годовых от неоплаченной суммы. Кредит предоставляется на неопределенный срок, комиссия за выпуск и обслуживание карты Совесть составляет 0 ₽, кредитный лимит от 5 000 ₽ до 300 000 ₽ (определяется индивидуально). КИВИ Банк (АО), лицензия Банка России № 2241.