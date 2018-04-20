«Попросил взять нас кредит»: работники рыбзавода в Челябинске обвинили директора в мошенничестве

Работники рыбного завода в Челябинске обвиняют директора предприятия в том, что он повесил на них крупный кредит, а затем просто уволил. По их словам, заемщик и поручитель этих денег и не видели, но вынуждены выплачивать всю сумму банку.

История началась полгода назад, когда сотрудника Кунашакского рыбзавода Рамзиса Зарипова уличили в краже рыбы и уволили с завода. Рыбак считает, что начальник его обвинил специально, чтобы повесить на него крупный кредит.

Попросил и сказал, что нет денег на выдачу зарплаты рыбакам. Я оформил на себя, передал деньги бухгалтеру. В сентябре сказали, что должны были погасить полностью кредит мой. Под предлогом того, что наша бригада украла рыбу, мы три дня всего лишь поработали и нас уволили, всю бригаду

— Рамзис Зарипов, бывший сотрудник МУП «Балык».

Он рассказал, что до этой ситуации кредитов никогда не брал. Уступил хозяину, так как деньги должны были пойти на благое дело — зарплату его товарищам. Поручителем стал еще один сотрудник рыбзавода Раиль Галимов. Оба рыбака, по их словам, даже не задумались, почему директор не берет деньги в банке.

Он меня попросил поручителем быть, кредит брать. Я согласился, потому что рыбаки по полгода не получают зарплату. Весной детям в школу надо, одеваться. В конце октября начал банк звонить

— Раиль Галимов, рыбак.

Теперь рыбаки жалуются, что, получив деньги, директор обвинил заемщика в воровстве и уволил. Кредит платить не стал, а должников запретил пускать на предприятие. Очная ставка двух сторон

все-таки

состоялась в сельской администрации. Где директор уверенно заявил: никакого займа на нужды предприятия он не брал.

Зарипов взял кредит на себя кредит, на свои нужды. В сентябре мы его поймали на краже рыбы 200 килограммов

— Эмиль Закиров, директор МУП «Балык».

Оказалось, что эта история то ли с займом, то ли с кредитом у директора рыбзавода уже не первая. Пять лет назад один из сотрудников подал на начальника в суд. Ситуацию разрешили миром, но вот записи допроса Эмиля Закирова сохранились. Тогда он объяснил, что схему с оформлением кредитов на рыбаков ему подсказал бывший глава района, который теперь, к слову, отбывает срок. Однако дело по статье УК РФ 159 «Мошенничество» все же завели. Правда, в отношении пока не установленного лица.

Мошенничество, совершенное в крупном размере. В настоящее время проводится комплекс действий на изобличение виновник лиц и привлечение их к уголовной ответственности

— Эльвина Гимадетдинова, старший следователь УМВД России по Кунашакскому району.

Если вина директора рыбзавода будет доказана, ближайшие десять лет он может провести в тюрьме и уже оттуда выплачивать взятый рыбаками кредит.