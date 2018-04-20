Как изменится плата за коммунальные услуги

Размер субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в России теперь будет зависеть от предельного уровня цены на тепловую энергию. Соответствующие поправки Правительство внесло в правила предоставления выплат. Изменятся ли после этого расходы россиян на ЖКХ?

Движемся по карте

Как следует из постановления, опубликованного 20 апреля на сайте кабмина, предельный уровень цен на тепловую энергию наряду с тарифами в сфере ЖКХ станет параметром, исходя из которого определяется совокупная плата граждан за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). В зависимости от последнего показателя устанавливаются региональные стандарты стоимости ЖКУ, а на их основе рассчитывается размер субсидий на оплату жилого помещения, газа, электричества и других ресурсов.

В Правительстве отметили, что изменения приняты во исполнение «дорожной карты» по внедрению целевой модели рынка тепловой энергии. Она предполагает переход от государственного регулирования всех тарифов в сфере теплоснабжения к более гибкой системе, когда властями устанавливается лишь предельный уровень цен. По задумке Минэнерго , стоимость тарифа на тепло будет определяться суммой, при которой окупается строительство новой котельной, замещающей снабжение от центральных источников. Поэтому-то данный метод получил название «альтернативной котельной».

План перехода кабмин утвердил в декабре 2017 года после того, как летом в законодательство были внесены поправки о новом способе регулирования в области теплоснабжения.

«Изменения будут возможны в населённых пунктах только по решению глав муниципалитетов. Рост стоимости до уровня «альтернативной котельной» займёт переходный период от пяти до 10 лет», — уточнил во время рассмотрения соответствующего закона в Совете Федерации зампред Комитета палаты по экономической политике Виктор Рогоцкий . При этом конкретные сроки перехода на новую систему в документе не указаны — отсчёт будет начинаться с момента, когда местные власти примут решение о смене метода определения тарифа.

Может, меньше, может, больше

Сама по себе субсидия — это компенсационная выплата. При её назначении предполагается, что часть отданных за коммунальные услуги денег будет ежемесячно возвращаться плательщику на счёт или же наличными на дом, но только если заявитель — инвалид первой группы или лицо, нуждающееся в постоянном уходе. При этом по факту платежи за ЖКУ не становятся меньше, хотя выплаты и могут восприниматься как своего рода скидка или кэшбэк от государства.

Размер субсидии исчисляется каждый месяц и зависит от расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанных исходя из региональных стандартов стоимости ЖКУ, нормативной площади жилья и показателя допустимых расходов на коммуналку. К примеру, по расчётам сайта «Мослента» , семья москвичей из трёх человек с совокупным заработком 60 тысяч рублей в 2017 году могла получить обратно 629 рублей в месяц, если она является собственником квартиры, и 485 рублей, если она снимает жильё.

После включения в формулу расчёта субсидии предельной цены на теплоэнергию размер выплаты наверняка будет скорректирован. В зависимости от субъекта изменение может произойти как в сторону повышения, так и понижения. «Расчёты показывают, что в ряде регионов цена „альтернативной котельной“ выше сложившихся тарифов», — отметил ранее в интервью « Парламентской газете » замминистра энергетики Вячеслава Кравченко

Так, если предельный уровень цен на теплоэнергию, установленный в муниципалитете, который согласился перейти к целевой модели, оказывается ниже действовавших до этого тарифов, то в результате стоимость ЖКУ снижается. А значит, снижается и размер субсидии. Если же плата по методу «альтернативной котельной» оказывается выше, то, соответственно, в сторону увеличения изменяются и выплаты.

Кого коснуться изменения?

Красноярска, Алтая, Тамбова, По словам Кравченко, к середине 2017 года согласие перейти на новую систему отношений выразили местные власти Татарстана Московской области . Изменения будут касаться жителей только тех поселений, которые решили использовать целевую модель.

При этом, согласно Жилищному кодексу, правом на получение субсидии обладают граждане, расходы которых на оплату ЖКХ превышают максимально допустимую долю затрат на коммунальные услуги в совокупном месячном доходе семьи. По закону, предел установлен на уровне 22 процентов, однако в некоторых округах оформить выплату можно и при доле в 10 процентов. Уменьшается допустимая доля затрат и для семей, среднедушевой заработок которых ниже прожиточного минимума.

При этом субсидии предоставляются гражданам при условии, что у них отсутствует задолженность по оплате ЖКХ.