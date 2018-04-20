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В ЦБ отмечают рост числа жалоб на пенсионные фонды
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В ЦБ отмечают рост числа жалоб на пенсионные фонды 

Банки.ру 36 минут назад
Число жалоб и обращений, поступивших в Центробанк в отношении субъектов коллективных инвестиций, в марте 2018 года увеличилось по сравнению с февралем более чем в два раза, сообщили в пресс-службе регулятора.
«В марте 2018 года число жалоб и обращений, поступивших в Банк России в отношении субъектов коллективных инвестиций, увеличилось по сравнению с февралем более чем в два раза, до 240 единиц: почти половину составили обращения, связанные с несогласием граждан с переводом их пенсионных накоплений из Пенсионного фонда России в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) или из одного НПФ в другой», — говорится в релизе.
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Кроме того, выросло число жалоб на микрофинансовые организации (на 19% по сравнению с февралем).
Всего в отношении некредитных организаций в ЦБ поступило 8,3 тыс. жалоб, при этом на банки россияне подали 12,8 тыс. жалоб. Наибольшую долю обращений в отношении кредитных организаций занимают жалобы по вопросам потребительского кредитования — 40%, заключили в ЦБ.
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