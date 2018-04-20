Восточный Банк запустил опцию электронной регистрации залога по кредиту

Восточный Банк запустил опцию электронной регистрации залога в Росреестре в рамках предоставления кредита.

«Электронная регистрация используется при оформлении розничным клиентам кредитов под залог недвижимости, требующих регистрации в Росреестре. Она позволяет сократить срок регистрации более чем вдвое — до пяти рабочих дней вместо традиционных десяти. Клиент также освобождается от необходимости поездок в МФЦ для подачи и получения документов, а также от оплаты госпошлины», — рассказали в банке.

Партнером «Восточного» в интеграции с Росреестром выступает ООО «Технокад». Первый залоговый кредит по данной технологии был оформлен клиенту в Хабаровске

Санкт-Петербурге, Южно-Сахалинске, Якутске, Калининграде, Петрозаводске, Мурманске, Брянске, Краснодаре, Липецке, Новосибирске, Омске, Новокузнецке, Барнауле, Иркутске, Чите, В настоящее время сервис доступен также в Москве Владивостоке , Благовещенске, Петропавловске-Камчатском Перми , Нижнем Новгороде, Воронеже, Белгороде Улан-Удэ . В дальнейшем технология будет масштабирована на всей территории присутствия банка.

В «Восточном» напомнили, что банк начал кредитование под залог недвижимости более двух лет назад. Клиенты могут получить кредит на сумму от 300 тыс. до 30 млн рублей по ставке от 9,9% годовых. Максимальный срок кредита составляет 20 лет.

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