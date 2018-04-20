Ещё
Восточный Банк запустил опцию электронной регистрации залога по кредиту
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Восточный Банк запустил опцию электронной регистрации залога по кредиту 

Банки.ру 59 минут назад
Восточный Банк запустил опцию электронной регистрации залога в Росреестре в рамках предоставления кредита.
«Электронная регистрация используется при оформлении розничным клиентам кредитов под залог недвижимости, требующих регистрации в Росреестре. Она позволяет сократить срок регистрации более чем вдвое — до пяти рабочих дней вместо традиционных десяти. Клиент также освобождается от необходимости поездок в МФЦ для подачи и получения документов, а также от оплаты госпошлины», — рассказали в банке.
Партнером «Восточного» в интеграции с Росреестром выступает ООО «Технокад». Первый залоговый кредит по данной технологии был оформлен клиенту в Хабаровске.
В настоящее время сервис доступен также в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Благовещенске, Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске, Якутске, Калининграде, Петрозаводске, Мурманске, Перми, Нижнем Новгороде, Воронеже, Белгороде, Брянске, Краснодаре, Липецке, Новосибирске, Омске, Новокузнецке, Барнауле, Иркутске, Чите, Улан-Удэ. В дальнейшем технология будет масштабирована на всей территории присутствия банка.
В «Восточном» напомнили, что банк начал кредитование под залог недвижимости более двух лет назад. Клиенты могут получить кредит на сумму от 300 тыс. до 30 млн рублей по ставке от 9,9% годовых. Максимальный срок кредита составляет 20 лет.
Продуктовый виджет
Банки.ру: последние новости
Реальные располагаемые доходы россиян в марте выросли на 4,1% Альфа-Банк предлагает открыть накопительный счет с доходом до 10% годовых «Снижение ключевой ставки и розничных ставок — это позитивное движение»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Безопасность России оказалась под угрозой203
США предложили лишить российского золота380
Асад принял решение после атаки по Сирии75
Россия и ООН сошлись в одном вопросе41
Порошенко пригрозил крымчанам162
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение