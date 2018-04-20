Лендлорды, BMW и лодка «Зеленец»: чиновники Смольного отчитались о доходах их супругов

Самая богатая

Исходя из опубликованных данных, наиболее состоятельной второй половиной члена правительства Санкт-Петербурга стала супруга вице-губернатора Константина Серова , курирующего внутреннюю политику в городе. Ее же можно назвать самой успешной в этом списке, так как ее доход за год увеличился более чем втрое. В 2016 году он составил 2,3 млн рублей, а по итогам 2017 — уже 7,1 млн рублей. В ее собственности также три квартиры, площадью от 55 до 76 кв м каждая и кроссовер BMW X6 M, стоимость которого, по данным открытых источников, не менее 7,7 млн рублей.

Благосостояние самого вице-губернатора Серова, судя по декларации, улучшилось не столь значительно. В 2016 году он заработал 2,3 млн рублей, в 2017 — 2,6 млн рублей.

Самая скромная

Самым скромным доходом среди жен чиновников Смольного отметилась супруга вице-губернатора Михаила Мокрецова, курирующего имущественный блок. Исходя из опубликованных данных, в 2016 году ее заработок составил всего 120 тыс. рублей, а в 2017 году — 132 тыс. рублей. По официальным данным, в семейной жизни имущественный блок также курирует Мокрецов, а не его супруга, на которую записано лишь право собственности на половину квартиры в 90 кв м. А вот глава семьи помимо автомобиля Renault Koléos имеет в собственности также земельный участок в 1287 кв м, жилой дом в 117 кв м и небольшую квартиру. В 2016 году он заработал 2,4 млн рублей, в 2017 — 2,8 млн рублей.

Самый успешный

Декларация доходов мужа вице-губернатора Анны Митяниной, курирующей социальный блок, примечательна двумя моментами. Во-первых, почти пятикратным ростом его задекларированного дохода за один год. В 2016 году он заработал 303,5 тыс. рублей. Таким образом, успешнее него был любой рядовой петербуржец, номинальная зарплата которого, по данным Смольного, превышает 50 тыс. рублей в месяц. Однако уже в 2017 году супруг Митяниной, судя по опубликованной цифре дохода в 1,5 млн рублей, стал зарабатывать около 125 тыс. рублей в месяц. И вот это для рядового петербуржца уже тяжеловато. Второй примечательный момент в декларации супруга вице-губернатора — его технопарк с моторно-гребным катером «Гризли» 490ДС и лодочным мотором Yamaha F70AETL. Не исключено, что годовой доход удалось увеличить после продажи внедорожника Grand Cherokee и лодки «Зеленец». Они были задекларированы в 2016 году, а в 2017 из декларации исчезли. Вице-губернатор А. Митянина в 2016 году заработала 2,6 млн рублей, в 2017 году — 3,1 млн рублей.

Обедневшая супруга

Заметнее всех, исходя из открытых сведений, снизились доходы у супруги представителя губернатора Петербурга в Законодательном собрании, бывшего начальника петербургского управления ныне расформированной ФСКН Юрия Шестерикова . Ее задекларированный годовой доход снизился более чем вдесятеро: с 1,9 млн рублей в 2016 году до 168 тыс. рублей в 2017 году.

Доход самого Шестерикова, который может перемещаться между Смольным и Заксобранием на своем Subaru Forester, почти не поменялся. В 2016 году он заработал 2,8 млн рублей, в 2017 — 2,7 млн рублей, имея при этом в собственности стометровую квартиру и треть еще одной аналогичной по площади квартире и машиноместо.

Женщина-лендлорд

Иметь крупный земельный участок под жилое строительство не слишком удивительно для чиновника. Это подтверждают не только расследования журналистов и блогеров, но и официальные документы. Согласно декларациям, чиновники Смольного не стали здесь исключением, равно как и их супруги. Наиболее внушительные по площади земельные угодья находятся в собственности у жены члена правительства Петербурга, председателя комитета по транспорту Александра Головина . Совокупная площадь шести оформленных на нее дачных участков, пять из которых имеют площаль по тысяче «квадратов», превышает 6,5 тыс. кв м. Также в ее собственности две квартиры на 50 и 100 кв м соответственно и автомобиль Renault Sandero. Ее доход по итогам 2017 года — 3,3 млн рублей. За 2016 год данные не подавались.

Доходы А. Головина за год подросли с 2,3 до 2,6 млн рублей. В его собственности помимо двух дачных участков и половины квартиры появились еще одни скромные апартаменты в 64 кв м. Он по-прежнему ездит на люксовом Land Rover Range Rover. А вот легковой прицеп, видимо, продал.