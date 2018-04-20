Лендлорды, BMW и лодка «Зеленец»: чиновники Смольного отчитались о доходах их супругов 

Самым состоятельным членом правительства по-прежнему остается вице-губернатор, руководитель администрации губернатора Александр Говорунов, который задекларировал доход в 13,8 млн рублей. Второе место с прошлого года сохранил вице-губернатор Олег Марков. Доходы членов правительства Петербурга в целом выровнялись. Немного больше, чем в 2016 году, заработали вице-губернаторы Анна Митянина, Сергей Мовчан и Михаил Мокрецов. Доходы вице-губернаторов Николая Бондаренко и Владимира Кириллова, напротив, снизились. Самым скромным членом правительства остается глава комитета по благоустройству Владимир Рублевский. Декларация губернатора Петербурга Георгия Полтавченко пока не опубликована.
Самая богатая
Исходя из опубликованных данных, наиболее состоятельной второй половиной члена правительства Санкт-Петербурга стала супруга вице-губернатора Константина Серова, курирующего внутреннюю политику в городе. Ее же можно назвать самой успешной в этом списке, так как ее доход за год увеличился более чем втрое. В 2016 году он составил 2,3 млн рублей, а по итогам 2017 — уже 7,1 млн рублей. В ее собственности также три квартиры, площадью от 55 до 76 кв м каждая и кроссовер BMW X6 M, стоимость которого, по данным открытых источников, не менее 7,7 млн рублей.
Благосостояние самого вице-губернатора Серова, судя по декларации, улучшилось не столь значительно. В 2016 году он заработал 2,3 млн рублей, в 2017 — 2,6 млн рублей.
Самая скромная
Самым скромным доходом среди жен чиновников Смольного отметилась супруга вице-губернатора Михаила Мокрецова, курирующего имущественный блок. Исходя из опубликованных данных, в 2016 году ее заработок составил всего 120 тыс. рублей, а в 2017 году — 132 тыс. рублей. По официальным данным, в семейной жизни имущественный блок также курирует Мокрецов, а не его супруга, на которую записано лишь право собственности на половину квартиры в 90 кв м. А вот глава семьи помимо автомобиля Renault Koléos имеет в собственности также земельный участок в 1287 кв м, жилой дом в 117 кв м и небольшую квартиру. В 2016 году он заработал 2,4 млн рублей, в 2017 — 2,8 млн рублей.
Самый успешный
Декларация доходов мужа вице-губернатора Анны Митяниной, курирующей социальный блок, примечательна двумя моментами. Во-первых, почти пятикратным ростом его задекларированного дохода за один год. В 2016 году он заработал 303,5 тыс. рублей. Таким образом, успешнее него был любой рядовой петербуржец, номинальная зарплата которого, по данным Смольного, превышает 50 тыс. рублей в месяц. Однако уже в 2017 году супруг Митяниной, судя по опубликованной цифре дохода в 1,5 млн рублей, стал зарабатывать около 125 тыс. рублей в месяц. И вот это для рядового петербуржца уже тяжеловато. Второй примечательный момент в декларации супруга вице-губернатора — его технопарк с моторно-гребным катером «Гризли» 490ДС и лодочным мотором Yamaha F70AETL. Не исключено, что годовой доход удалось увеличить после продажи внедорожника Grand Cherokee и лодки «Зеленец». Они были задекларированы в 2016 году, а в 2017 из декларации исчезли. Вице-губернатор А. Митянина в 2016 году заработала 2,6 млн рублей, в 2017 году — 3,1 млн рублей.
Обедневшая супруга
Заметнее всех, исходя из открытых сведений, снизились доходы у супруги представителя губернатора Петербурга в Законодательном собрании, бывшего начальника петербургского управления ныне расформированной ФСКН Юрия Шестерикова. Ее задекларированный годовой доход снизился более чем вдесятеро: с 1,9 млн рублей в 2016 году до 168 тыс. рублей в 2017 году.
Доход самого Шестерикова, который может перемещаться между Смольным и Заксобранием на своем Subaru Forester, почти не поменялся. В 2016 году он заработал 2,8 млн рублей, в 2017 — 2,7 млн рублей, имея при этом в собственности стометровую квартиру и треть еще одной аналогичной по площади квартире и машиноместо.
Женщина-лендлорд
Иметь крупный земельный участок под жилое строительство не слишком удивительно для чиновника. Это подтверждают не только расследования журналистов и блогеров, но и официальные документы. Согласно декларациям, чиновники Смольного не стали здесь исключением, равно как и их супруги. Наиболее внушительные по площади земельные угодья находятся в собственности у жены члена правительства Петербурга, председателя комитета по транспорту Александра Головина. Совокупная площадь шести оформленных на нее дачных участков, пять из которых имеют площаль по тысяче «квадратов», превышает 6,5 тыс. кв м. Также в ее собственности две квартиры на 50 и 100 кв м соответственно и автомобиль Renault Sandero. Ее доход по итогам 2017 года — 3,3 млн рублей. За 2016 год данные не подавались.
Доходы А. Головина за год подросли с 2,3 до 2,6 млн рублей. В его собственности помимо двух дачных участков и половины квартиры появились еще одни скромные апартаменты в 64 кв м. Он по-прежнему ездит на люксовом Land Rover Range Rover. А вот легковой прицеп, видимо, продал.