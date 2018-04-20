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На почте стали брать деньги за оплату коммунальных платежей
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На почте стали брать деньги за оплату коммунальных платежей 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
В новосибирском отделении «Почта России» начали брать дополнительные деньги с тех, кто пришёл оплачивать воду, — комиссия за один платёж составляет 30 рублей.
«Истек срок действия договора с МУП «Горводоканал» по сбору платежей населения. В адрес МУП направлено письмо о пролонгации договора, ответ на него не получен, — объяснил ситуацию руководитель направления по корпоративным связям сибирского филиала ФГУП «Почта России» Антон Калтыгин. — До 2015 года расходы УФПС компенсировал «Горводоканал»».
Он уточнил, что на почте по-прежнему можно оплачивать услуги «Горводоканала», но только с комиссией за перевод средств в размере 30 рублей.
Однако несколько дней назад корреспонденту НГС вообще не удалось заплатить за воду: деньги у него не взяли, сославшись на расторгнутый договор с «Горводоканалом», и посоветовали платить через отделение банка.
В свою очередь, в «Горводоканале» это назвали вынужденной мерой: с прошлого года они работают по новому закону, который не позволяет заключать договоры с несколькими организациями, как было до сих пор. То есть сейчас ведомство работает только с биллинговой системой «Город».
«Жители могут оплачивать через банки, через кассы управляющих компаний, через интернет-банки, через банковские терминалы, систему автоплатежа, биллинговую систему «Город» и так далее, — объяснил корреспонденту начальник службы водосбыта МУП «Горводоканал» Александр Лейбович. — Но по большому счёту ФГУП «Почта России» на сегодняшний день имеет возможность вести приём платежей без взимания дополнительной комиссии с потребителей, через биллинговые системы».
Однако, как сообщил анонимный источник в «Почте России», почта может не брать деньги с населения, а договориться делить комиссионные с системой «Город». Сейчас, по его информации, «Горводоканал» платит «Городу» за услугу по сбору денег гораздо меньше, чем до апреля платил почте.
На «Почте России» есть много услуг, в том числе торговля сувенирами. Например, в феврале здесь начали продавать шоколадки под брендом «Почта России» — компания запустила новый вид товаров вместе с кондитерской фабрикой «Победа».
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