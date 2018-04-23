В Петербурге запустят скидочную карту для туристов

Новый туристический продукт ждет петербургских туристов в этом сезоне — «Карта гостя Visit SPb». Фактически это многоцелевая скидочная карта, делающая достопримечательности и услуги города на Неве доступнее.

Visit SPb предназначена для того, чтобы гости Северной столицы с меньшей нагрузкой на кошельки смогли посетить привлекательные места Петербурга , имеющие платный вход. Прежде всего речь идет о знаменитых городских музеях, заявили в пресс-службе городского комитета по развитию туризма.

Предполагается, что купившие такие карты гости города получат существенные скидки при покупке билетов в большинство музеев и прочие платные места.

Отметим, что в европейских странах подобные карты давно и успешно используются, туристы могут приобрести их в отелях. К ним обычно прилагаются схемы с указаниями мест, где эти карты можно использовать.

Предполагается, что Visit SPb будут реализовываться через интернет-портал «Кассир.ru» (партнер комитета по развитию туризма в данном проекте) и информационные офисы Visit Petersburg. Ожидается, что необходимые для запуска проекта инвестиции составят более 100 миллионов рублей.