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В Петербурге запустят скидочную карту для туристов
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В Петербурге запустят скидочную карту для туристов 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Новый туристический продукт ждет петербургских туристов в этом сезоне — «Карта гостя Visit SPb». Фактически это многоцелевая скидочная карта, делающая достопримечательности и услуги города на Неве доступнее.
Visit SPb предназначена для того, чтобы гости Северной столицы с меньшей нагрузкой на кошельки смогли посетить привлекательные места Петербурга, имеющие платный вход. Прежде всего речь идет о знаменитых городских музеях, заявили в пресс-службе городского комитета по развитию туризма.
Предполагается, что купившие такие карты гости города получат существенные скидки при покупке билетов в большинство музеев и прочие платные места.
Отметим, что в европейских странах подобные карты давно и успешно используются, туристы могут приобрести их в отелях. К ним обычно прилагаются схемы с указаниями мест, где эти карты можно использовать.
Предполагается, что Visit SPb будут реализовываться через интернет-портал «Кассир.ru» (партнер комитета по развитию туризма в данном проекте) и информационные офисы Visit Petersburg. Ожидается, что необходимые для запуска проекта инвестиции составят более 100 миллионов рублей.
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