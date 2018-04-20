Банк «Агророс» открыл офис в Тамбове

Операционный офис «Тамбовский» расположен по адресу: ул. Советская, д. 167.

Как указано в сообщении банка, в новом офисе доступен широкий спектр банковских услуг и продуктов для физических и юридических лиц, в том числе вклады, кредиты для бизнеса и населения, обмен валют, денежные переводы, расчетно-кассовое обслуживание.

Офис работает по будням с 9:00 до 17:30.