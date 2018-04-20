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Банк «Агророс» открыл офис в Тамбове
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Банк «Агророс» открыл офис в Тамбове 

Банки.ру 1 час назад
Операционный офис «Тамбовский» расположен по адресу: ул. Советская, д. 167.
Как указано в сообщении банка, в новом офисе доступен широкий спектр банковских услуг и продуктов для физических и юридических лиц, в том числе вклады, кредиты для бизнеса и населения, обмен валют, денежные переводы, расчетно-кассовое обслуживание.
Офис работает по будням с 9:00 до 17:30.
Отделения «Агророса» работают также в Саратовской области, Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Тольятти, Рязани и Пензе, напомнили в банке.
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