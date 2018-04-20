Ещё
14 машин арестовали приставы у вологжан-должников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В России начнут летать стоя
В России начнут летать стоя

14 машин арестовали приставы у вологжан-должников 

Вологда.рф 26 минут назад
Фото: Вологда.рф
Автомобилей на общую сумму в пять миллионов рублей арестовали у вологжан судебные приставы. В Вологде прошла совместная с ГИБДД акция.
Дежурство сотрудники двух ведомств несли на перекрестке Горького-Прокатова. За несколько часов работы было выявлено 30 должников, арестовано 14 автомобилей. Те, кто не был готов расставаться с машиной, оплатили долги на месте. Так, владелец «Хендай Солярис» спешил по делам, и, узнав о долгах, тут же решил с ними рассчитаться. На месте он перевел со своего банковского счета около 100 тысяч рублей. Это были и налоги, и штрафы, и кредиты, и даже коммунальные платежи.
А вот владелец «Рено Меган» оплатить долги по налогам и кредитам сразу не смог. При этом иномарка находится в залоге у банка. На место рейда тут же приехал представитель кредитной организации и на эвакуаторе увез автомобиль клиента.
Вологда.рф: последние новости
Авиабилеты на зарубежные рейсы выросли в России Не желая расставаться с айфоном, жительница Вытегры оплатила долги Россияне стали реже ездить за границу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путина исключили из рейтинга самых влиятельных людей383
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора38
«Весь салон залит кровью»141
Путин инициировал важное совещание336
В России может резко подорожать сотовая связь84
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
02:59
Гузеева получила роль по заслугам
Шоу-бизнес
02:51
В России может резко подорожать сотовая связь
Личный счет
00:54
Путина исключили из рейтинга самых влиятельных людей
США В мире
00:24
Чёрный кот свалился с 9 этажа и убежал
Происшествия Общество
03:21
Москвичей предупредили о рекордно низком давлении
Общество Новости Москвы
03:10
Реконструкция комплекса «Зарядье» завершена
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение