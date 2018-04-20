14 машин арестовали приставы у вологжан-должников

Автомобилей на общую сумму в пять миллионов рублей арестовали у вологжан судебные приставы. В Вологде прошла совместная с ГИБДД акция.

Дежурство сотрудники двух ведомств несли на перекрестке Горького-Прокатова. За несколько часов работы было выявлено 30 должников, арестовано 14 автомобилей. Те, кто не был готов расставаться с машиной, оплатили долги на месте. Так, владелец «Хендай Солярис» спешил по делам, и, узнав о долгах, тут же решил с ними рассчитаться. На месте он перевел со своего банковского счета около 100 тысяч рублей. Это были и налоги, и штрафы, и кредиты, и даже коммунальные платежи.

А вот владелец «Рено Меган» оплатить долги по налогам и кредитам сразу не смог. При этом иномарка находится в залоге у банка. На место рейда тут же приехал представитель кредитной организации и на эвакуаторе увез автомобиль клиента.