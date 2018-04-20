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В Самаре откроют продажу социальных проездных на речные трамваи
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В Самаре откроют продажу социальных проездных на речные трамваи 

63.ru 47 минут назад
Фото: 63.ru
В Самаре будут продавать социальные проездные билеты на речные пассажирские суда. Стоимость — 300 рублей за 10 поездок. Об этом сообщили представители Самарского речного пассажирского предприятия (СРПП).
— Срок реализации социальных проездных билетов на следующий месяц — с 25 по 30 (31) число каждого месяца, — рассказали в СРПП. — Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, герои СССР и России будут ездить на речных судах бесплатно.
Для остальных пассажиров будут действовать увеличенные тарифы. В среднем они выросли на 5–10 рублей. Например, если в 2017 году проезд по маршруту Самара — Рождествено на теплоходе в одну сторону стоил 70 рублей, то теперь билет будет стоить 80 рублей. До Поляны Фрунзе можно будет доехать за 70 рублей, до Подгор и Гавриловой поляны — за 95 рублей, в Зольное — за 140 рублей.
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