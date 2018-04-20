Жительница Кургана вспомнила о долге в 170 тысяч рублей после визита пристава

Жительница Кургана вернула своему соседу долг после вмешательства судебного пристава. Она заняла у мужчины 170 тысяч рублей, но возвращать долг не спешила, придумывая различные отговорки.

— Узнав, что должница помогает сыну продать его долю в квартире, сосед после совершения сделки и оплаты начал требовать у женщины вернуть ему долг. В ответ гражданка вызвала полицию, сообщив, что на нее совершено нападение, — рассказывают детали конфликта в пресс-службе УФСПП по Курганской области

Курганец попросил приехать в отделение полиции судебного пристава-исполнителя. После долгой беседы представитель закона убедил должницу вернуть деньги. 150 тысяч рублей было перечислено на карточку мужчины, 20 — передано наличными. Еще около 12 тысяч рублей женщине пришлось заплатить государству за то, что она не погасила задолженность раньше.

Чтобы избежать подобных конфликтов, юристы советуют при передаче денег в долг оформлять расписку. Этот документ может быть заменен иным долговым документом, например, договором займа. После того как должник вернет деньги кредитору, последний должен отдать ему расписку или составить новый документ, подтверждающий возврат долга. Если заемщик откажется выдать долговой документ, должник может не исполнять свои обязательства или исполнить частично. Вина за несвоевременное принятие долга при этом ложится на кредитора.