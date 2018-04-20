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В «Справедливой России» предложили уровнять богатых и бедных
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В «Справедливой России» предложили уровнять богатых и бедных 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В России необходимо запустить мощный механизм социального выравнивания и народосбережения, которые качественно улучшат жизнь граждан страны. Об этом заявил председатель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, выступая на «круглом столе» «Опыт Октября 1917 года и современный левоцентризм».
«Необходимо запустить мощный механизм социального выравнивания и народосбережения. В России одновременно растёт огромное количество сверхбогатых и бедных. Для социального выравнивания нам нужно начать с установления государственного контроля над сырьевыми отраслями и введения прогрессивной шкалы налогообложения», — сказал он.
По словам депутата, в России можно оставить подоходный налог в 13 процентов для граждан, которые получают зарплату менее двух миллионов рублей в месяц, но для всех остальных увеличить НДФЛ до 18 процентов.
«В нашей стране сегодня проживает около двадцати тысяч россиян, которые получают зарплату более двух миллионов рублей в месяц. Я уверен, что наши налоговые органы без труда смогут посчитать таких людей», — сказал он.
Сергей Миронов напомнил, что фракция уже внесла в Государственную Думу законопроект о народосбережении, который формирует Национальный совет по сбережению и устанавливает четырнадцать целевых показателей, по которым оценивается деятельность всех ветвей власти РФ — федеральных и региональных, Президента и Правительства, Госдумы.
«Среди таких показателей соотношение пенсий и зарплат к прожиточному минимуму, индексации пенсий, децильный коэффициент, демографические показатели, экологические вопросы и показатели роста зарплат», — отметил законодатель.
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