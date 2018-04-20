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Технический сбой: в Ростове не работают банкоматы «Райффайзенбанка»
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Технический сбой: в Ростове не работают банкоматы «Райффайзенбанка» 

161.ru 30 минут назад
Фото: 161.ru
Сегодня, 20 апреля, держатели карт «Райффайзенбанка» не смогли получить наличку через банкоматы. Не работают устройства и на прием денег. Жалуются ростовчане, в том числе, на проблемы с мобильным приложением банка, картой невозможно расплатиться в магазине.
— Сегодня никакие операции через банкоматы в Ростове не проходят. Произошел технический сбой. Думаю, наши специалисты устранят его в течении дня, они сейчас работают над этим, — сообщила оператор банка корреспонденту 161.ru.
Точное время, когда начнут работать банкоматы, в банке не уточнили. При этом в «Райффайзене» добавили, что снять деньги со счета можно, только обратившись в банк лично.
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