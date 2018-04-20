Технический сбой: в Ростове не работают банкоматы «Райффайзенбанка»

Сегодня, 20 апреля, держатели карт «Райффайзенбанка» не смогли получить наличку через банкоматы. Не работают устройства и на прием денег. Жалуются ростовчане, в том числе, на проблемы с мобильным приложением банка, картой невозможно расплатиться в магазине.

— Сегодня никакие операции через банкоматы в Ростове не проходят. Произошел технический сбой. Думаю, наши специалисты устранят его в течении дня, они сейчас работают над этим, — сообщила оператор банка корреспонденту 161.ru.

Точное время, когда начнут работать банкоматы, в банке не уточнили. При этом в «Райффайзене» добавили, что снять деньги со счета можно, только обратившись в банк лично.