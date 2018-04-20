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МКБ запускает сервис по доставке карт
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МКБ запускает сервис по доставке карт 

Банки.ру 1 час назад
Московский Кредитный Банк (МКБ) предлагает сервис по доставке дебетовых карт.
Для оформления карты МКБ платежных систем Visa и Mastercard нужно заполнить онлайн-заявку на сайте банка. Доставка карт осуществляется бесплатно по Москве и Московской области. Срок доставки — до трех рабочих дней.
«Новая услуга позволяет сэкономить время на посещение офиса. Теперь дебетовая карта МКБ доступна буквально в два счета. Первый шаг — необходимо заполнить онлайн-форму на сайте банка, второй шаг — получить карту. При этом комиссия за первый год обслуживания будет списана только через 30 дней после выдачи карты на руки при совершении расходной операции», — прокомментировал заместитель председателя правления МКБ Алексей Косяков.
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