МКБ запускает сервис по доставке карт

Для оформления карты МКБ платежных систем Visa и Mastercard нужно заполнить онлайн-заявку на сайте банка. Доставка карт осуществляется бесплатно по Москве Московской области . Срок доставки — до трех рабочих дней.

«Новая услуга позволяет сэкономить время на посещение офиса. Теперь дебетовая карта МКБ доступна буквально в два счета. Первый шаг — необходимо заполнить онлайн-форму на сайте банка, второй шаг — получить карту. При этом комиссия за первый год обслуживания будет списана только через 30 дней после выдачи карты на руки при совершении расходной операции», — прокомментировал заместитель председателя правления МКБ Алексей Косяков.

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