ЦБ: тренд на улучшение оценок россиянами своего материального положения сохраняется

Банк России зафиксировал сохранение тренда на постепенное улучшение оценок россиянами материального положения, следует из аналитического обзора «Инфляционные ожидания и потребительские настроения населения» от 4 апреля 2018 года.

«Потребительские настроения участников опроса в целом остались позитивными. Сохранился тренд на постепенное улучшение оценок материального положения», — говорится в документе.

Регулятор отмечает, что при этом отношение респондентов к крупным покупкам не изменилось, а к сбережениям — восстановилось после ухудшения в марте текущего года.