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ЦБ: тренд на улучшение оценок россиянами своего материального положения сохраняется
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ЦБ: тренд на улучшение оценок россиянами своего материального положения сохраняется 

Rambler News Service 1 час назад
Банк России зафиксировал сохранение тренда на постепенное улучшение оценок россиянами материального положения, следует из аналитического обзора «Инфляционные ожидания и потребительские настроения населения» от 4 апреля 2018 года.
«Потребительские настроения участников опроса в целом остались позитивными. Сохранился тренд на постепенное улучшение оценок материального положения», — говорится в документе.
Регулятор отмечает, что при этом отношение респондентов к крупным покупкам не изменилось, а к сбережениям — восстановилось после ухудшения в марте текущего года.
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