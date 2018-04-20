Эксперты рассказали, сколько ямальцы должны получать, чтобы платить ипотеку

России уровень комфортного дохода семьи для обслуживания займа снизился на 14 процентов.

Ямал, как следует из исследования Национального бюро кредитных историй, вошел в число регионов, где такой показатель уменьшился за семь месяцев значительнее всего. Для исследования выбирались 50 субъектов РФ с наибольшим портфелем ипотечных кредитов.

В частности, на 1 августа 2017 года, чтобы платить проценты и основной долг без проблем ямальская семья должна была обладать доходом не менее 92,9 тысяч рублей. По данным на 1 апреля при таких же условиях эта сумма снизилась до 79,7 тысяч рублей. В целом по стране показатель снизился с 69,5 до 64,7 тысяч рублей или на 6,9 процента. При условии, что чуть более 2 миллионов семья взяла в кредит на 15 лет.

На сайте НБКИ говорится, что рекомендованный семейный доход является индикатором доступности ипотечного кредитования для жителей. По мнению экспертов, оптимально, если суммы по основному долгу и проценты составляют треть от семейного дохода.