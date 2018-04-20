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Эксперты рассказали, сколько ямальцы должны получать, чтобы платить ипотеку
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Эксперты рассказали, сколько ямальцы должны получать, чтобы платить ипотеку 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
В России уровень комфортного дохода семьи для обслуживания займа снизился на 14 процентов.
Ямал, как следует из исследования Национального бюро кредитных историй, вошел в число регионов, где такой показатель уменьшился за семь месяцев значительнее всего. Для исследования выбирались 50 субъектов РФ с наибольшим портфелем ипотечных кредитов.
В частности, на 1 августа 2017 года, чтобы платить проценты и основной долг без проблем ямальская семья должна была обладать доходом не менее 92,9 тысяч рублей. По данным на 1 апреля при таких же условиях эта сумма снизилась до 79,7 тысяч рублей. В целом по стране показатель снизился с 69,5 до 64,7 тысяч рублей или на 6,9 процента. При условии, что чуть более 2 миллионов семья взяла в кредит на 15 лет.
На сайте НБКИ говорится, что рекомендованный семейный доход является индикатором доступности ипотечного кредитования для жителей. По мнению экспертов, оптимально, если суммы по основному долгу и проценты составляют треть от семейного дохода.
— Доступность ипотеки продолжает расти, что во многом объясняется значительным снижением в последнее время процентных ставок, а также ростом сроков кредитов на покупку недвижимости, — отметил генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — Вместе с тем, заемщикам следует помнить, что получение ипотеки — это принятие на себя многолетних финансовых обязательств, в течение которых всей семье придется отдавать за обслуживание кредита и погашение основного долга существенную часть своих доходов. Поэтому важно планировать свои финансы таким образом, чтобы выплаты по кредиту были по возможности комфортными, а остаток средств позволял членам домохозяйства поддерживать привычный для них уровень жизни.
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