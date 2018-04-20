Эксперт о росте пошлин на загранпаспорт: россияне из регионов просто перестанут ездить за границу

Оформить загранпаспорт скоро будет еще дороже: госпошлина за оформление документа вырастет до пяти тысяч рублей. Соответствующий закон накануне был одобрен Правительством. Повышение цен было вызвано необходимостью компенсировать затраты «на создание инфраструктуры для внедрения документов нового поколения» и будет распространяться только на паспорта такого типа. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на официальный сайт Правительства.

Такие меры, по мнению

экономиста-аналитика, практически лишат возможности выезжать за границу семьи среднего достатка из регионов.

В случае большинства трудящихся, особенно в провинции, где низкие оплаты труда, эта мера заставит людей задуматься, зачем брать на всю семью паспорта? Например, для семей с двумя детьми это уже 20 тысяч рублей. Это очень дорого. А если поехать отдыхать в Европу, будут еще и расходы на визу. Примерно 30 тысяч рублей расходов, не связанных с отдыхом. В результате выбор будет делаться, скорее всего, в пользу того, чтобы хоть

как-то отдохнуть в пределах России . Здесь российское государство действует в такой логике

Более того, эксперт уверен, что население в принципе не должно платить за получение документов: это напрямую противоречит «самому устройства государства», поскольку ежемесячные выплаты налогов по умолчанию предполагают оплату таких услуг.

Ранее 45% россиян положительно высказались за смену бумажных паспортов на электронные аналоги.