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Райффайзенбанк технические проблемы признал и их исправляет
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Райффайзенбанк технические проблемы признал и их исправляет 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Утром 20 апреля клиенты Райффайзенбанка стали жаловаться на проблемы с обслуживанием — в частности, на невозможность расплатиться кредитной картой, недоступность интернет-банка и иные проблемы.
В том числе клиентам банка не было возможности получить информацию о состоянии своих вкладов по телефону: в колл-центре отвечали, что пока системы не работает.
В самом банке проблему признают, сообщают, что работают над ее устранением и приносят извинения клиентам. Об этом, в частности, сообщается в «Фейсбуке» Райффайзенбанка.
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