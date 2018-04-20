ЦБ: Перевод банков Урала под централизованный надзор не представляет угрозы для них

Перевод кредитных организаций Уральского региона под надзор Службы текущего банковского надзора Банка России не повлияет негативно на местные банки, сообщила журналистам в пятницу заместитель председателя Банка России Ольга Полякова , отвечая на вопрос, ставит ли нововведение под угрозу существование ряда местных банков.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в феврале 2017 года анонсировала, что регулятор до конца 2018 года планирует передать большую часть полномочий по надзору за кредитными организациями из регионов в Москву , что позволит выработать единые стандарты в надзоре и повысить его качество за счет введения персональной ответственности. По ее словам, прежняя модель надзора за банками себя изжила.

"Вряд ли. Я сомневаюсь, что это каким-то образом поставит под угрозу существование местных банков. Существование в принципе банков во многом связано с качеством той бизнес-модели, которую выбирает для себя кредитная организация и с готовностью собственников в случае каких-то проблем в деятельности кредитных организаций поддержать ее соответствующими финансовыми средствами так, чтобы это было понятно банковскому надзору и чтобы эти средства не имели источников непосредственно в кредитной организации", — сказал Полякова.

По ее словам, переход уральских банков под надзор Службы текущего банковского надзора, наоборот, приведет к благоприятным последствиям.

"Централизация банковского надзора никаким образом не должна повлиять на сокращение количества кредитных организаций. Наоборот, как я сказала, она нацелена на повышение качества взаимодействия с кредитными организациями, дабы исключить двойные стандарты", — подчеркнула зампред ЦБ.