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Крым и Краснодарский край лидируют среди российских туристических направлений на майские праздники
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Крым и Краснодарский край лидируют среди российских туристических направлений на майские праздники 

Агентство «Москва» 26 минут назад
Крым и Краснодарский край лидируют в рейтинге самых популярных направлений по России на майские праздники, сообщает пресс-служба Ростуризма.
«Федеральное агентство по туризму совместно с агрегаторами туристских предложений выяснило предпочтения россиян в части отдыха на майские праздники 2018 г. Выбирая майские туры по России, в этом году туристы предпочитают Крым (53,87% спроса на отдых внутри страны) и Краснодарский край (39,86%). Также в десятку самых популярных внутрироссийских направлений на праздничные каникулы вошли Санкт-Петербург и Ленинградская область (1%), Москва и Московская область (0,95%), Республика Карелия (0,86%), Калининградская область (0,54%), Ставропольский край (0,44%), Алтайский край (0,24%), Республика Татарстан (0,22%), Ярославская область (0,20%)», — говорится в сообщении.
Со ссылкой на данные группы компаний «Слетать.ру» сообщается также, что Россия входит в пятерку самых популярных направлений на период с 29 апреля по 2 мая 2018 г. В пятерку лидеров вошли Турция, Греция, Кипр и Тунис.
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