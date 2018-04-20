Крым и Краснодарский край лидируют среди российских туристических направлений на майские праздники 

Крым и Краснодарский край лидируют в рейтинге самых популярных направлений по России на майские праздники, сообщает пресс-служба Ростуризма.
«Федеральное агентство по туризму совместно с агрегаторами туристских предложений выяснило предпочтения россиян в части отдыха на майские праздники 2018 г. Выбирая майские туры по России, в этом году туристы предпочитают Крым (53,87% спроса на отдых внутри страны) и Краснодарский край (39,86%). Также в десятку самых популярных внутрироссийских направлений на праздничные каникулы вошли Санкт-Петербург и Ленинградская область (1%), Москва и Московская область (0,95%), Республика Карелия (0,86%), Калининградская область (0,54%), Ставропольский край (0,44%), Алтайский край (0,24%), Республика Татарстан (0,22%), Ярославская область (0,20%)», — говорится в сообщении.