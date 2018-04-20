Россия вошла топ-5 популярных среди россиян стран на майские праздники 

Россия вошла в пятёрку самых популярных среди россиян туристических направлений на майские праздники, сообщает Федеральное агентство по туризму со ссылкой на группу компаний «Слетать.ру». Среди всех завершённых бронирований доля туров по России составляет 6,12%. Лидерами также являются Турция, Греция, Кипр и Тунис.
«Федеральное агентство по туризму совместно с агрегаторами туристских предложений выяснило предпочтения россиян в части отдыха на майские праздники 2018 года. По данным группы компаний «Слетать.ру», Россия входит в пятерку самых популярных среди россиян туристских направлений на период с 29 апреля по 2 мая 2018 года. Среди всех завершенных бронирований доля туров по Российской Федерации составляет 6,12%. Также в пятерку лидеров вошли Турция, Греция, Кипр и Тунис», — сообщает ведомство.
Лидерами по популярности среди российских регионов в майские праздники стали Крым — 53,87% спроса на отдых внутри страны, Краснодарский край — 39,86%, Санкт-Петербург и Ленинградская область — 1%, Москва и Московская область — 0,95%, Республика Карелия — 0,86%, Калининградская область — 0,54%, Ставропольский край — 0,44%, Алтайский край — 0,24%, Республика Татарстан — 0,22%, Ярославская область — 0,20%.
По данным поисковика авиабилетов Aviasales, наибольшей популярностью в предстоящие майские праздники пользуются Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Краснодар, Минеральные Воды, Махачкала, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Уфа и Казань. Среди выездных туристских направлений популярным оказалось ближайшее зарубежье — Кишинев, Ереван, Минск, Тбилиси и Баку.