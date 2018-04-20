Россия вошла топ-5 популярных среди россиян стран на майские праздники

«Федеральное агентство по туризму совместно с агрегаторами туристских предложений выяснило предпочтения россиян в части отдыха на майские праздники 2018 года. По данным группы компаний «Слетать.ру», Россия входит в пятерку самых популярных среди россиян туристских направлений на период с 29 апреля по 2 мая 2018 года. Среди всех завершенных бронирований доля туров по Российской Федерации составляет 6,12%. Также в пятерку лидеров вошли Турция, Греция, Кипр и Тунис», — сообщает ведомство.