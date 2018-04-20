Детская ипотека: успех или провал? 

Сбербанк заявляет об уникальных перспективах новой программы детской ипотеки. А по данным Минфина за первые два месяца ее действия в России выдано всего 8 кредитов. Для портала ЕРЗ ситуацию комментируют крупные застройщики. Фото: www.static.tildacdn.com Портал ЕРЗ неоднократно рассказывал о новой государственной программе субсидирования ипотеки под 6% для семей со вторым и третьим ребенком. Напомним, что данная программа инициирована Правительством РФ в декабре 2017 года для поддержки семей с детьми в развитие идеи Президента России Владимира Путина. 28 ноября, выступая на заседании Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей, Президент предложил запустить специальную программу ипотечного кредитования, возможностями которой смогут воспользоваться те семьи, где с 1 января 2018 года рождается второй или третий ребенок. Сообщал ЕРЗ о старте программы в нынешнем году, и о первых кредитах, выданных оператором программы АИЖК (ныне ДОМ.РФ), действующим через офисы вошедшего в его состав банка «Российский капитал». Отмечалось и то, что помимо Сбербанка к программе присоединился целый ряд российских банков-кредиторов (на сегодняшний день их уже 47). Фото: www.rg.ru «Программа уникальна для нашей страны и может дать серьезный импульс развитию рынка недвижимости и ипотечного кредитования, — подчеркнул директор дивизиона „ДомКлик“ Сбербанка Николай Васев (на фото). — Сбербанк постарался сделать продукт не только выгодным, но и удобным, сделав доступным оформление льготной ипотеки онлайн через сервис ДомКлик». Однако первые два месяца работы программы показали, что дела идут, мягко говоря, не так триумфально, как хотелось бы Правительству и Сбербанку. Так, по данным Минфина, за два месяца по программе льготной ипотеки для семей с родившимся вторым или третьим ребенком выдано всего 8 кредитов. Пять из них приходится на оператора программы ДОМ.РФ, Сбербанк выдал два кредита, один — Абсолют банк. При этом семь родителей получили льготу при рождении второго ребенка, одна семья — при рождении третьего ребенка. С учетом того, что за два первых месяца нового года в стране родилось около 150 тыс. вторых и последующих детей, столь мизерное количество выданных кредитов выглядит провалом на фоне многочисленных заявлений руководителей различного уровня о важности программы и ее положительном влиянии на демографическую политику и рост рынка ипотеки, резюмирует Forbes. По мнению издания, «для программы с таким политическим вниманием и расчетным ориентиром выдачи в 300 тысяч кредитов такой старт выглядит чрезмерно затянувшимся». Фото: www.yashrn.ru Не без сарказма отметив, что подробное описание неработоспособности программы составит не меньше десяти страниц, Forbes перечисляет ряд сложностей, возникающих при реализации программы детской ипотеки: • невозможность четко предусмотреть и описать все варианты изменения гражданского состояния родителей и детей (разводы, повторные браки, изменения гражданства, несчастные случаи, рождение двойни, тройни и т.д.); • несовместимость отлаженной банками гибкой кредитной политики и жестких условий предоставления льготы (выплаты компенсаций кредиторам); • многообразие возможных состояний предмета залога, который мог перепродаваться, и множество неясностей относительно того, когда и какой кредит можно рефинансировать; • временные разрывы между этапами кредитной сделки, регистрационных действий, получением сведений о рождении детей (особенно когда рождается третий ребенок); • многообразие прав и обязанностей родителей и детей в части распределения прав собственности, состава созаемщиков, застрахованных лиц и пр., а также неясность в вопросе о том, кто и какую роль может выполнять при кредитной сделке и оформлении квартиры; • несовпадение регламентов различных социальных программ, механизмы которых необходимо комбинировать для усиления помощи родителям. К этому можно присовокупить изначально относительно скромный масштаб самой программы, о чем в интервью порталу ЕРЗ минувшей осенью говорил заместитель главы по градостроительству администрации городского округа г. Воронеж Артур Кулешов (на фото). Он напомнил, что по данным Минстроя на получение господдержки в рамках этой программы смогут претендовать до 620 тыс. семей. «Если умножить на квадратные метры, легко понять, что это немного, — пояснил Артур Кулешов, добавив: — К тому же большинство из этих семей уже купили себе жилье, а в рамках госпрограммы они просто рефинансируют свои кредиты», — резюмировал чиновник. Эти слова подтверждают итоги первых двух месяцев работы госпрограммы: из восьми выданных кредитов пять приходится именно на рефинансирование, а оставшиеся три относятся к приобретению новостроек в кредит. Какой же вывод? По мнению Forbes, возможны два пути развития этой программы. Первый — путь множественных и непрерывных правок. Второй — абсолютно новая редакция. «Настоящий хозяин программы может принять на себя ответственность и признать, что быстрее и проще правила детской ипотеки переписать полностью, а затем издать новую редакцию, — подчеркивает издание. — Возможно, надо набраться смелости и сделать конструкцию с максимальным количеством свободы для банков, а получение субсидии максимально упростить, оставив только принципиальные моменты». А что по этому поводу думают крупные застройщики, участвующие в данной программе? Вот какой комментарий порталу ЕРЗ дал начальник отдела ипотеки Департамента продаж Группы ЛСР (1-е место в ТОП застройщиков РФ) Петр Пенягин: «Программа детской или семейной ипотеки с государственной поддержкой действует для семей, в которых родился второй или третий ребенок, — напоминает специалист. — Группа ЛСР в ней активно участвует. Мы сотрудничаем с АИЖК (сейчас ДОМ.РФ) и ведущими банками, внесенными ЦБ в соответствующий реестр, которые могут выдавать льготную ипотеку. По программе семейной ипотеки с государственной поддержкой у нас уже была зарегистрирована первая сделка. В апреле 2018 года трехкомнатную квартиру в нашем уже ставшем популярным жилом комплексе арт-класса „ЗИЛАРТ“ приобрела семья, в которой родился второй ребенок. Мы ожидаем, что интерес к льготной ипотеке для семей будет только расти. Вероятно, пика популярности программа достигнет к концу года. Льготной ставкой уже сейчас могут воспользоваться семьи, в которых второй или третий ребенок родился после 1 января 2018 года. Однако программа предусматривает значительный первоначальный взнос, который часто покупателям необходимо сначала накопить. Согласно условиям программы, в качестве первоначального взноса необходимо внести 20% собственных средств. Именно это и является ключевой проблемой на данный момент. Между тем, вероятность того, что семья, в которой родился второй или третий ребенок, приобретет для проживания однокомнатную квартиру, мала. Как правило, речь в таких случаях идет о трехкомнатной квартире. Ее средняя стоимость, например, в нашем московском жилом комплексе комфорт-класса „Лучи“ — порядка 9 млн руб. Соответственно, первый взнос должен составить около 1,8 млн руб. Не все могут накопить такую сумму после рождения второго или третьего ребенка, даже если семья готова расстаться со своей старой малогабаритной „двушкой“ или „однушкой“ и частично погасить кредит. К сожалению, на текущий момент всех этих нюансов программа не предусматривает, что делает ее недоступной для значительного количества потенциальных покупателей. Сейчас очень много семей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, вынуждены в очередной раз отложить свои планы до накопления необходимой для первоначального взноса суммы. Решением проблемы могло бы стать снижение первоначального взноса по данной программе хотя бы до 10%. Если обратиться к нашему примеру с квартирой в жилом комплексе „Лучи“, то сумма в 900 тыс. руб. может стать уже более „подъемной“ для семей, которые захотят воспользоваться программой семейной ипотеки с государственной поддержкой», — резюмирует Петр Пенягин. Ситуацию комментирует руководитель отдела ипотечного кредитования «Полис Групп» (15-е место в ТОП застройщиков РФ, 3-е место в ТОП по Ленинградской области, 13-е место в ТОП по Санкт-Петербургу) Юлия Бестужева: «Компания „Полис Групп“ в числе первых присоединилась к программе „Семейная ипотека с государственной поддержкой“, получив аккредитацию на все свои строящиеся объекты, — напомнила она. — Интерес к программе со стороны наших клиентов, безусловно, есть. Но, учитывая, что она начала работать с середины января 2018 года, прошло еще недостаточно времени для каких-то глобальных результатов. Как любой новый продукт она требует адаптации к текущим реалиям. Мы ожидаем, что активная работа по программе начнется не ранее лета — отметила Юлия Бестужева. — Наша компания готова принимать заявки от клиентов на выдачу кредитов по „Семейной ипотеке с господдержкой“. Программа является хорошим продуктом на ипотечном рынке для решения жилищного вопроса семей с детьми», — заключила специалист. Фото: www.polis-group.ru