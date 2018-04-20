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Банк Жилищного Финансирования снизил ставки по вкладам
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Банк Жилищного Финансирования снизил ставки по вкладам 

Банки.ру 1 час назад
Изменение составило 0,15 процентного пункта.
«Красивое решение» (от 30 тыс. рублей на 368 дней) открывается под 7,1% годовых (с первого по 92-й день — 7,2%, с 93-го по 184-й день — 7,15%, со 185-го по 276-й день — 7,1%, с 277-го по 368-й день — 7%).
«Любимый клиент» (от 100 тыс. рублей на 350 дней) также можно разместить под 7,1% годовых (с первого по 175-й день — 7,2%, со 176-го по 350-й день — 7%).
«Сберегательный» и «Сберегательный — онлайн» привлекаются под 7,15%. Минимальная сумма — 30 тыс. рублей.
По вышеперечисленным вкладам проценты выплачиваются в конце срока.
«Всегда в выгоде» и «Всегда в выгоде — онлайн» можно оформить под 7%. Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. По выбору вкладчика, проценты ежемесячно выплачиваются либо капитализируются.
Процентная ставка по депозиту «Свобода действий — онлайн» (от 10 тыс. рублей) составляет 6,5%. Проценты ежемесячно капитализируются.
Срок размещения всех вкладов (за исключением «Красивого решения» и «Любимого клиента) — 370 дней.
Пополнять можно все депозиты, кроме „Сберегательного“ и „Сберегательного — онлайн“.
Кроме того, завершен прием „Свободного“.
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