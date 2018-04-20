Свыше 40% жителей РФ положительно оценили работу противопожарных служб 

Работу местных противопожарных служб оценили как хорошую свыше 40% жителей России. Об этом сообщил фонд «Общественное мнение», проведя соответствующий опрос.
Отвечая на вопрос о деятельности пожарных, спасателей и МЧС, вариант «хорошо» выбрали 41% респондентов.
Затруднили ответом треть россиян — 33%. Еще 17% опрошенных остановились на «удовлетворительно», а 10% участников опроса сказали, что противопожарные службы работают плохо.
ФОМ провел опрос 14–15 апреля среди жителей 104 населенных пунктов в 53 субъектах РФ. В нем участвовали 1,5 тысячи респондентов. Статистическая погрешность исследования не превышает 3,6%.
ВЦИОМ изучил тенденции культурной жизни россиян в результате проведенного опроса. Проведенный специалистами опрос показал рост интереса жителей РФ к продуктам культуры.