Продажи жилья в Испании выросли на 18% за год

В феврале этого года было зарегистрировано 37 412 продаж, а если включать субсидируемое правительством жилье — 41 480, согласно последним данным Национального института статистики (INE), сообщает Spanish Property Insight.

Число сделок выросло на двузначные цифры в большинстве месяцев, начиная с марта 2014 года, когда жилищный рынок стал восстанавливаться. Но показатель все еще на 44% ниже по сравнению с пиком 2007 года. Продажи в годы бума были преувеличенными и неустойчивыми, поэтому не являются нормальным ориентиром, но место для большего роста все же есть.

Количество сделок по покупке нового жилья и перепродаже увеличилось на 17% и 16% соответственно в феврале, показывая, что восстановление движется в обоих сегментах, хотя в период между началом восстановления в 2013 году и маем прошлого года оно шло почти исключительно за счет перепродаж. Продажи новых домов увеличиваются почти каждый месяц в течение последнего года, что обусловлено восстановлением спроса на данную категорию недвижимости.

С начала года число сделок сильно выросло почти везде кроме Эстремадуры, где зарубежный спрос не так высок, и Каталонии, где Конституционный кризис и политическая неопределенность отпугивают иностранных покупателей. Продажи повысились на 59% в провинции Кастельон, особенно это касается жилья на побережье Коста-дель-Азар. А в испанской столице собственность подорожала на 15% за год.

В целом наблюдался резкий рост продаж в большинстве районов Испании , которые привлекают иностранцев в значительных количествах, за исключением каталонских провинций Барселона, Жирона и Таррагона. Но даже в этих регионах продажи не ушли в минус, несмотря на политическую турбулентность.

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