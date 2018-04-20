Ещё
В Калининградской области с начала функционирования НИС более 5,5 тыс. военнослужащих приобрели в собственность квартиры и жилые дома
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Калининградской области с начала функционирования НИС более 5,5 тыс. военнослужащих приобрели в собственность квартиры и жилые дома 

ТК «Звезда» 27 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Средняя площадь индивидуальных жилых домов с земельным участком составила 145 кв. м при стоимости 24,8 тыс. рублей за кв. м, а средняя площадь квартиры составила 75, 2 кв. м при стоимости 42,6 тыс. рублей за кв. м.
В Калининградской области с начала функционирования накопительно-ипотечной системы (НИС) 5790 участников приобрели в собственность квартиры и жилые дома.
За первый квартал 2018 года в Калининградской области участниками накопительно-ипотечной системы приобретено 80 жилых помещений.
В регионе в 2018 году заключено 6 сделок в строящихся домах, а также приобретено 7 жилых домов с земельным участком. При этом средняя площадь приобретаемой квартиры на вторичном рынке составляет 60,0 квадратных метров, а средняя стоимость одного квадратного метра 54,8 тысяч рублей. В новостройках средняя площадь квартиры составляет 75, 2 квадратных метров, а средняя стоимость одного квадратного метра 42,6 тысяч рублей.
Средняя площадь индивидуальных жилых домов с земельным участком составила 145 квадратных метров при стоимости 24,8 тыс. рублей за кв. м. В Калининградской области с начала функционирования накопительно-ипотечной системы 5790 участников приобрели в собственность квартиры и жилые дома.
Стоит отметить, что в 2017 году наметились улучшения в условиях кредитования военнослужащих — участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих — снизились процентные ставки по ипотечным кредитам, увеличились суммы кредитов.
Начало 2018 года также отмечено положительными изменениями в функционировании НИС. Банками-партнерами ФГКУ «Росвоенипотека» с начала 2018 года выдача ипотечных кредитов рамках НИС производится по обновленным программам (переход от дифференцированного платежа к аннуитетному), исключающим риск образования задолженности по кредитам к окончанию срока военной службы участников НИС.
Кроме того, в целях улучшения условий кредитования военнослужащих в настоящее время ФГКУ «Росвоенипотека» совместно с банками-партнерами проводится работа по формированию и выработке условий рефинансирования полученных участниками НИС ипотечных кредитов и внесению соответствующих изменений в законодательство о НИС. Результат проведенной работы очевиден, 20 марта 2018 года одним из банков проведена сделка по рефинансированию ипотечного кредита, предоставленного в рамках накопительно-ипотечной системы. Проведенная сделка по рефинансированию позволила снизить процентную ставку по кредиту до 9,9% годовых с фиксацией размера ежемесячного платежа до конца срока кредита, тем самым улучшить условия кредитования участников НИС.
ТК «Звезда»: последние новости
Минстрой запретит замуровывать кошек в подвалах домов Совет министров Крыма передал участок Тузлинской косы в федеральную собственность Автопарки, квартиры, земли и даже больница. Что имеют и на что живут слуги новгородцев?
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США предложили лишить российского золота191
Шойгу выступил с заявлением по Сирии163
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора126
Боевики сдались после ударов ВКС РФ34
Путина исключили из рейтинга самых влиятельных людей630
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение