В Калининградской области с начала функционирования НИС более 5,5 тыс. военнослужащих приобрели в собственность квартиры и жилые дома

Средняя площадь индивидуальных жилых домов с земельным участком составила 145 кв. м при стоимости 24,8 тыс. рублей за кв. м, а средняя площадь квартиры составила 75, 2 кв. м при стоимости 42,6 тыс. рублей за кв. м.

Калининградской области с начала функционирования накопительно-ипотечной системы (НИС) 5790 участников приобрели в собственность квартиры и жилые дома.

За первый квартал 2018 года в Калининградской области участниками накопительно-ипотечной системы приобретено 80 жилых помещений.

В регионе в 2018 году заключено 6 сделок в строящихся домах, а также приобретено 7 жилых домов с земельным участком. При этом средняя площадь приобретаемой квартиры на вторичном рынке составляет 60,0 квадратных метров, а средняя стоимость одного квадратного метра 54,8 тысяч рублей. В новостройках средняя площадь квартиры составляет 75, 2 квадратных метров, а средняя стоимость одного квадратного метра 42,6 тысяч рублей.

Средняя площадь индивидуальных жилых домов с земельным участком составила 145 квадратных метров при стоимости 24,8 тыс. рублей за кв. м. В Калининградской области с начала функционирования накопительно-ипотечной системы 5790 участников приобрели в собственность квартиры и жилые дома.

Стоит отметить, что в 2017 году наметились улучшения в условиях кредитования военнослужащих — участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих — снизились процентные ставки по ипотечным кредитам, увеличились суммы кредитов.

Начало 2018 года также отмечено положительными изменениями в функционировании НИС. Банками-партнерами ФГКУ «Росвоенипотека» с начала 2018 года выдача ипотечных кредитов рамках НИС производится по обновленным программам (переход от дифференцированного платежа к аннуитетному), исключающим риск образования задолженности по кредитам к окончанию срока военной службы участников НИС.

Кроме того, в целях улучшения условий кредитования военнослужащих в настоящее время ФГКУ «Росвоенипотека» совместно с банками-партнерами проводится работа по формированию и выработке условий рефинансирования полученных участниками НИС ипотечных кредитов и внесению соответствующих изменений в законодательство о НИС. Результат проведенной работы очевиден, 20 марта 2018 года одним из банков проведена сделка по рефинансированию ипотечного кредита, предоставленного в рамках накопительно-ипотечной системы. Проведенная сделка по рефинансированию позволила снизить процентную ставку по кредиту до 9,9% годовых с фиксацией размера ежемесячного платежа до конца срока кредита, тем самым улучшить условия кредитования участников НИС.