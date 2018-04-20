Эксперт: Рост пошлин на загранпаспорта не даст регионам отдыхать за рубежом

Госпошлина за оформление загранпаспорта вырастет до 5 тысячи рублей. Соответствующий законопроект был одобрен правительством 19 апреля. Также поднимутся цены на регистрацию транспортного средства (до 1,5 тысяч рублей), получение водительского удостоверения (до 3 тысяч рублей). Нововведения затронут только документы нового поколения, сообщает сайт правительства.

Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в эфире НСН заявил, что такое решение ограничит возможность россиян ездить за рубеж.

«Пять тысяч рублей для тех, кто постоянно ездит за границу, — это не сумасшедшие деньги. Но в случае большинства трудящихся, особенно в провинции, где низкие оплаты труда, эта мера заставит людей задуматься, зачем брать на всю семью паспорта? Например, для семей с двумя детьми это уже 20 тысяч рублей. Это очень дорого. А если поехать отдыхать в Европу, будут ещё и расходы на визу. Примерно 30 тысяч рублей расходов, не связанных с отдыхом. В результате выбор будет делаться, скорее всего, в пользу того, чтобы хоть как-то отдохнуть в пределах России . Здесь российское государство действует в такой логике», — считает эксперт.

Аналитик: Электронный паспорт в России бумажный не заменит По словам Василия Колташова, население вообще не должно оплачивать подобные услуги.

«Взятие государством денег за свои услуги противоречит самому принципу устройства государства. Когда мы платим налоги, мы на самом деле предварительно оплачиваем всё, что государство называет своими услугами. Поэтому, конечно, никаких денег взиматься за паспорт не должно», — заключил в эфире НСН Колташов.