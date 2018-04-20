Ещё
Эксперт: Рост пошлин на загранпаспорта не даст регионам отдыхать за рубежом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Турция вывела золотой запас из США
Турция вывела золотой запас из США

Эксперт: Рост пошлин на загранпаспорта не даст регионам отдыхать за рубежом 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Госпошлина за оформление загранпаспорта вырастет до 5 тысячи рублей. Соответствующий законопроект был одобрен правительством 19 апреля. Также поднимутся цены на регистрацию транспортного средства (до 1,5 тысяч рублей), получение водительского удостоверения (до 3 тысяч рублей). Нововведения затронут только документы нового поколения, сообщает сайт правительства.
Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в эфире НСН заявил, что такое решение ограничит возможность россиян ездить за рубеж.
«Пять тысяч рублей для тех, кто постоянно ездит за границу, — это не сумасшедшие деньги. Но в случае большинства трудящихся, особенно в провинции, где низкие оплаты труда, эта мера заставит людей задуматься, зачем брать на всю семью паспорта? Например, для семей с двумя детьми это уже 20 тысяч рублей. Это очень дорого. А если поехать отдыхать в Европу, будут ещё и расходы на визу. Примерно 30 тысяч рублей расходов, не связанных с отдыхом. В результате выбор будет делаться, скорее всего, в пользу того, чтобы хоть как-то отдохнуть в пределах России. Здесь российское государство действует в такой логике», — считает эксперт.
Аналитик: Электронный паспорт в России бумажный не заменит По словам Василия Колташова, население вообще не должно оплачивать подобные услуги.
«Взятие государством денег за свои услуги противоречит самому принципу устройства государства. Когда мы платим налоги, мы на самом деле предварительно оплачиваем всё, что государство называет своими услугами. Поэтому, конечно, никаких денег взиматься за паспорт не должно», — заключил в эфире НСН Колташов.
В качестве обоснования для увеличения пошлин правительство указало необходимость компенсировать затраты бюджета «на создание инфраструктуры для внедрения документов нового поколения», сообщает Ura.ru. Напомним, ранее почти треть россиян высказалась за введение электронного паспорта.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Политолог: Перед 200-летием Маркса Запад в истерике пытается затоптать его идеи Ростуризм предупреждает путешественников о росте числа преступлений в Мексике Подписан закон о введении контрольных закупок
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300347
Турция вывела золотой запас из США110
Первый легальный бордель открывается в России353
Первый русский бордель назвали спасением нации201
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой80
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
00:55
Жертв пожара в «Зимней вишне» стало меньше
Происшествия
02:54
Варламов хочет заменить Собянина, но пока не знает как
Общество Политика
01:00
Почти две тысячи дворов станут зеленее весной
Новости Москвы
09:54
Турция вывела золотой запас из США
Экономика Рынки
00:44
Первый легальный бордель «возбудил» Милонова
Общество Политика
00:44
Галкина смутила «беременная» Пугачева
Шоу-бизнес
04:52
Табаков посмертно получил приз ММКФ
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение