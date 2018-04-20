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ФорБанк открыл новый офис в Барнауле 

Банки.ру 2 часа назад
ФорБанк открыл новое отделение в Барнауле. Дополнительный офис № 2600 находится по адресу: ул. Юрина, д. 202.
Отделение осуществляет комплексное банковское обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также частных клиентов, следует из релиза банка. В частности, клиентам предлагаются «оперативное открытие счетов, вклады и депозиты, разнообразные программы кредитования для бизнеса и физических лиц, банковские карты, переводы в любую точку мира, обмен валют, оплата услуг».
Юридические лица и ИП могут воспользоваться услугами офиса в будние дни с 9:00 до 18:00 (в пятницу — до 17:00). Физические лица обслуживаются ежедневно с 9:00 до 19:00.
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