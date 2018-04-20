Оренстат: в 2018 году в Оренбуржье построили в 3 раза больше жилья

По данным Оренстата, за первые три месяца этого года индивидуальные застройщики сдали более 162 тысяч квадратных метров жилья. Сейчас объем ввода домов в 3,3 раза больше в сравнении с 2017 годом. Индивидуальная застройка составляет 73,8% от общего объема введенного жилья.

Всего с января по март было построено 2080 квартир общей площадью свыше 219 тысяч квадратных метров, что в два раза больше чем в прошлом году. Чаще всего оренбуржцы строили частные дома в селах. В 29 территориях области ввод жилья превысил уровень января-марта 2017 года.