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Оренстат: в 2018 году в Оренбуржье построили в 3 раза больше жилья
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Оренстат: в 2018 году в Оренбуржье построили в 3 раза больше жилья 

АиФ-Оренбург 25 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбургской области отмечается рост темпов строительства жилья.
По данным Оренстата, за первые три месяца этого года индивидуальные застройщики сдали более 162 тысяч квадратных метров жилья. Сейчас объем ввода домов в 3,3 раза больше в сравнении с 2017 годом. Индивидуальная застройка составляет 73,8% от общего объема введенного жилья.
Всего с января по март было построено 2080 квартир общей площадью свыше 219 тысяч квадратных метров, что в два раза больше чем в прошлом году. Чаще всего оренбуржцы строили частные дома в селах. В 29 территориях области ввод жилья превысил уровень января-марта 2017 года.
АиФ-Оренбург: последние новости
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