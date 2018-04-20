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Сдать или продать? Эксперты выяснили, что выгоднее для «лишней» квартиры
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Сдать или продать? Эксперты выяснили, что выгоднее для «лишней» квартиры 

Вести.Ru 22 минуты назад
Фото: Вести.Ru
По данным компании «ИНКОМ-Недвижимость», средняя стоимость найма двухкомнатной квартиры в Москве составляет 35 тысяч рублей. Самая дешевая двушка сдается за 24 тысячи рублей, при этом купить аналогичную квартиру можно за 5,45 миллиона. Однако практически все квартиры эконом-класса на вторичном рынке продаются со скидкой 5-7%, поэтому продавец может рассчитывать примерно на 5,12 миллиона рублей.
Чтобы получить такую сумму, сдавая квартиру, потребуется более 17 лет, и, казалось бы, выгоднее квартиру продать. Но владельцы жилья, опасаясь продешевить в нестабильных финансовых условиях, решили отложить продажу и предпочли сдавать жилье в аренду, получая пусть небольшой, но стабильный доход.
В настоящее время 35% столичных квартир, сдаваемых в наем, изначально были выставлены на продажу, причем в так называемой двойной экспозиции: когда квартира одновременно сдается и продается. Позже две трети собственников таких объектов решили отказаться от продажи и сдавать свои квартиры.
Остальная треть владельцев по-прежнему считает целесообразным сдавать квартиру и одновременно искать на нее покупателей, чтобы, пока недвижимость не будет продана, получать доход и не тратить дополнительные средства на содержание пустой квартиры.
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