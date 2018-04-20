Риэлторы выяснили, что выгоднее — продавать или сдавать квартиру

Согласно исследованию Департамента аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость , более 17 лет понадобится сдавать в аренду самую дешёвую московскую «двушку», чтобы получить полную стоимость её реализации. Однако в свете последних событий многие потенциальные продавцы предпочли стать наймодателями и получать небольшой, но стабильный ежемесячный доход. Таким образом, в условиях нынешней волатильности валют на рынке жилья намечаются новые тенденции: с одной стороны, инвестировать накопленные средства в недвижимость, с другой, отложить продажу «лишней» квартиры, опасаясь продешевить, и сдавать этот объект в аренду.

По данным Департамента аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость, в настоящее время средняя стоимость найма 1-комнатной квартиры в Москве составляет 30 тыс. рублей в месяц, 2-комнатной — 35 тыс. рублей, 3-комнатной — 43 тыс. рублей, 4-комнатной квартиры — 55 тыс. рублей.

Наиболее демократичная по цене 2-комнатная квартира сегодня имеет ставку найма 24 тыс. рублей в месяц. Такой объект находится на Новосибирской улице, в 5 минутах транспортом от станции метро «Щелковская». Квартира расположена на 8-м этаже 9-этажного панельного дома. Комнаты изолированные, площадью 18 и 15 кв. м, кухня — 7 кв. м. Объект обустроен необходимой мебелью и бытовой техникой.

Предлагаемая к продаже квартира в данной локации и с подобными параметрами (на 8-м этаже 12-этажного блочного дома) стоит 5,45 млн рублей. Учитывая, что 84% объектов на вторичном рынке столичного жилья продаются сейчас со скидкой (5-7% на лоты экономкласса), из заявленной стоимости рассматриваемой квартиры следует вычесть, допустим, 6%. Таким образом, гипотетическая цена ее реализации составит 5,12 млн рублей.

Чтобы получить указанную сумму в полном объёме (с учётом условности ситуации), необходимо сдавать данную квартиру в аренду более 17 лет. На первый взгляд, выгоднее единовременно получить на руки всю сумму. Тем более, по свидетельству специалистов ИНКОМ-Недвижимость, нынешняя конъюнктура рынка вторичного жилья в столице к этому располагает — спрос на экономичные качественные объекты растёт: по сравнению с тяжёлым кризисным 2015 годом он увеличился на 50%. Сегодня продать квартиру экономкласса стоимостью до 6-7 млн рублей не представляет особого труда — но только при условии корректной оценки лота, даже небольшое завышение заявляемой цены грозит тем, что покупатели попросту проигнорируют переоцененное предложение.

Однако на фоне введения очередных санкций и волатильности валют последнего времени на рынке жилья начали намечаться некоторые новые тренды. С одной стороны, эффективность и перспективность различных инвестиционных инструментов сегодня весьма спорны: акции российских компаний сильно подешевели, ставки по депозитам снижаются, сохраняются риски потери банками лицензий и т.д. Как следствие — часть держателей рублёвых накоплений стремится вложить свободные средства в столичную недвижимость. С другой стороны, некоторые продавцы московского жилья решили повременить с реализацией своих объектов, опасаясь продешевить в нестабильных финансовых условиях, и ограничились сдачей их в аренду, рассчитывая получать пусть небольшой, но стабильный ежемесячный доход.

Как показывает анализ текущей ситуации, 35% столичных квартир, сдаваемых внаём, изначально были выставлены на продажу, затем они находились в т.н. двойной экспозиции — на рынке аренды и на вторичном рынке одновременно, после две трети собственников этих объектов приняли решение отказаться от продажи и лишь сдавать свои квартиры. Впрочем, остальная треть владельцев по-прежнему считает целесообразным одновременно разместить объявления и о продаже, и о сдаче в аренду своего лота — чтобы, пока он не будет продан, получать доход и не тратить дополнительные средства на содержание пустой квартиры.

Обычно в подобной мере — единовременно предлагать объект и в аренду, и на продажу — заинтересованы собственники самых дешевых низкокачественных квартир либо объектов наиболее высокой ценовой категории. И те, и другие лоты могут подолгу оставаться в экспозиции для продажи. Первые — по причине того, что предложение на вторичном рынке жилья сегодня в несколько раз превышает спрос и квартиры с невысокими потребительскими характеристиками не могут быть реализованы быстро без существенного дисконта. При этом сдать в аренду их проще, поскольку экономичные объекты всегда пользуются популярностью у нанимателей; больше того, сейчас спрос на аренду наиболее низкобюджетного жилья на треть превышает предложение. А лоты классов «премиум» и «люкс» никогда не были, что называется, ходовым товаром — это эксклюзив рынка недвижимости.