В Сочи — только завтрак. Где россияне собираются провести майские праздники

Тише едешь — дешевле купишь

Реакция наших сограждан на растущий курс доллара и евро оказалась весьма интересной. Люди не отказывались от туров, а, наоборот, бросились их покупать. «В турагенствах были большие очереди. Те, кто ранее планировал тур или уже внес предоплату, решили оплатить все сразу, несмотря на высокий курс. Боялись, что он будет еще больше, — рассказывает генеральный директор холдинга „Випсервис“, советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин . — Это эффект потребителя — скачки курса валют сопровождается активной покупкой машин, бытовой техники, и, как оказалось, путешествий. Это тоже вложение денег, и туристы не меняют планы даже из-за роста валюты».

В итоге в выигрыше оказались те, кому хватило терпения немного подождать. «Первый-второй день, когда началось движение валют, у нас тоже был повышенный спрос, но уже с третьего дня, когда курс подскочил на 10-11%, люди решили, что это уже дорого, надо подождать, вдруг он развернется, — рассказывает генеральный директор туроператора „Дельфин“ Сергей Ромашкин . — И он развернулся, и люди, которые пересидели неделю, купили туры выгоднее. Те, кто не хотел платить по 65 рублей за доллар, сейчас могут заплатить по 61-му».

Многие любители зарубежного отдыха вообще могут похвалить себя за предусмотрительность, последние два года россияне, не полагаясь на нестабильный рубль, стали покупать туры заранее. «Если в 2016 году тур покупали за 2-3 недели до начала путешествия, то сейчас покупают за 1-3 месяца, — отметил Дмитрий Горин. — 30% летних туров были оплачены в феврале-марте по акциям раннего бронирования и это оказалось на 20-30% дешевле».

40 тысяч на двоих

Самые популярные у россиян направления отдыха — Сочи , внутри страны, и Турция за рубежом. «Цены на майские туры здесь сопоставимы — порядка 40-45 тыс. рублей на двоих за неделю в отеле 3 звезды. Только Турция — „все включено“, а Сочи — на базе завтрака, — сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе . По ее словам в целом, по сравнению с прошлым годом, цены на отдых выросли в среднем на 10%.

Кипр, Абхазию, Помимо Турции на майские праздники хорошо продавались Греция Объединенные Арабские Эмираты , а внутри страны россияне предпочитают Юг. „Майские праздники не сильно отличаются по структуре от основного лета, некоторые уже начинают отдыхать „по-крупному, — рассказывает Сергей Ромашкин, чья компания специализируется на отдыхе в России и странах СНГ. — Это тот тип туристов, которые едут не на 2-3, а на 8-10 дней, и для них это уже или основной отпуск или часть его. Такие люди едут в Краснодарский край Крым , Кавказские Минеральные воды. Они будут отсутствовать с 28 апреля по 10 мая“.

При этом для любителей отдыха в России — майские праздники — слабый повод выбраться подальше от дома. „По нашей компании на майские праздники выезжает менее 5% от общего турпотока за весь год, — рассказывает Ромашкин. — Одна их причин — сложная экономическая ситуация в стране, поэтому позволить себе поехать куда-то два раза в год — на майские, а потом еще летом, не все могут. Люди концентрируют финансы на одной большой поездке и, наверное, это должна быть летняя поезда с детьми на море“.

Где летом дешевле?

Летний отдых, по мнение туроператоров, никак не пострадает от снижения курса рубля. „Мы оцениваем, что летний сезон будет плюс 20% по сравнению с прошлым годом, — отмечает Дмитрий Горин. — Наибольший прирост покажет зарубежный туризм, потому что Россия последние 3 года уже показывала очень хорошую динамику. В этом году ее рост оценивается от 5 до 10% в зависимости от курортов“.

В пресс-службе Национального туроператора АЛЕАН сообщили, что самыми популярными направлениями весны-лета 2018 в России станут курорты Краснодарского Края, Крыма, Абхазии, Кавказских Минеральных Вод. По данным туроператора, в 2018 году большинство курортов Юга России не стало поднимать цены на проживание, а некоторые даже снизили их. „Падение цен в Крыму, Абхазии и Краснодарском крае (особенно в Анапе ) составило 4-7%. Есть и отели, которые предпочли поднять цены, но, по нашим наблюдениям, таких не более 5%. Отельеры учли итоги прошлого года, когда ожидания дальнейшего роста гостевого потока не оправдались, причем по ряду курортов было отмечено даже сокращение турпотока“, — сообщили в АЛЕАН.

В 2018 году серьезное влияние на российский туризм может оказать чемпионат мира по футболу. „Под это событие в 11 регионах проведения открываются новые отели международного уровня, запускаются новые объекты показа, ожидается больше число болельщиков. Однако, есть опасения, что „футбольные гости“ могут отпугнуть традиционных туристов. Поэтому здесь мы воздерживаемся от однозначных оценок“, — отметили в АЛЕАН.

На первом месте у россиян всегда стоял отдых в собственной стране. Для сравнения, за границу в общей сложности выезжает порядка 13 млн организованных туристов из России, а один только Краснодарский край принял в прошлом году 16 млн человек. Загранпаспорта имеют всего 10% населения России, из которых активно путешествуют 6-7%. Есть еще она категория граждан, которые отдыхают на родине, но не по своему желанию, это работники различных государственных структур, которым вообще запрещен выезд в целый ряд зарубежных стран. Их число оценивается примерно в 4 млн человек, к которым стоит добавить еще и членов их семей. Целая армия потенциальных клиентов российских курортов.

Так что отдыхающих внутри России хватит на все курорты. Большинство предпочтет пляжный отдых, а для любителей экскурсий — летняя классика: Санкт-Петербург, Золотое кольцо, а также неожиданный конкурент в лице Казани. „Сейчас Казань — один из лидеров экскурсионного туризма, растет на десятки процентов в год, — рассказывает Сергей Ромашкин. — Она предлагает людям, которые интересуются культурой, историей страны, новые экскурсионные идеи. В прошлом году Казань приняла свыше 2 млн человек, в этом, думаю, рост продолжится“.

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