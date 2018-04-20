Тюменцы не могут снять зарплату и расплатиться в магазине из-за сбоя в системе крупного банка

В эту пятницу, 20 апреля, в Тюмени клиенты «Райффайзен БАНК» столкнулись с неудобствами. Горожане жалуются, что не могут снять зарплату, расплатиться в магазине или совершить любые другие операции по банковской карте. Причиной этому послужил временный сбой в системе банка.

— Перед работой я зашла в торговый центр и попыталась снять деньги с терминала банка-партнера «Райффайзена», но операция не удалась. Компьютер мне выдал: «связь с банком временно недоступна», — рассказала 72.ru тюменка.

В пресс-службе компании информацию о проблеме подтвердили. Более того, выяснилось, что их программисты пока сами не понимают, что могло послужить причиной поломки.

— У нас временный технический сбой в работе систем, специалисты сейчас работают над восстановлением. Жалобы и сообщения от клиентов у нас только регистрируются. Точное число людей, столкнувшихся с проблемой, сложно назвать, — прокомментировали в пресс-службе «Райффазен БАНКа».

До этого сбой в банке случился в феврале. Тогда клиенты жаловались, что с их счетов были списаны деньги после неудавшихся операций терминала.