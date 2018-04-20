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Тюменцы не могут снять зарплату и расплатиться в магазине из-за сбоя в системе крупного банка
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Тюменцы не могут снять зарплату и расплатиться в магазине из-за сбоя в системе крупного банка 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
В эту пятницу, 20 апреля, в Тюмени клиенты «Райффайзен БАНК» столкнулись с неудобствами. Горожане жалуются, что не могут снять зарплату, расплатиться в магазине или совершить любые другие операции по банковской карте. Причиной этому послужил временный сбой в системе банка.
— Перед работой я зашла в торговый центр и попыталась снять деньги с терминала банка-партнера «Райффайзена», но операция не удалась. Компьютер мне выдал: «связь с банком временно недоступна», — рассказала 72.ru тюменка.
В пресс-службе компании информацию о проблеме подтвердили. Более того, выяснилось, что их программисты пока сами не понимают, что могло послужить причиной поломки.
— У нас временный технический сбой в работе систем, специалисты сейчас работают над восстановлением. Жалобы и сообщения от клиентов у нас только регистрируются. Точное число людей, столкнувшихся с проблемой, сложно назвать, — прокомментировали в пресс-службе «Райффазен БАНКа».
До этого сбой в банке случился в феврале. Тогда клиенты жаловались, что с их счетов были списаны деньги после неудавшихся операций терминала.
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