Челябинцы столкнулись со сбоями в работе «Райффайзенбанка»

В пятницу клиенты «Райффайзенбанка» не смогли зайти в мобильные приложения, провести оплату и снять наличку в банкоматах. Сбой произошел ночью.

— Сейчас наблюдается временный технический сбой в работе систем банка, в связи с чем многие сервисы недоступны. Наши специалисты активно работают над скорейшим восстановлением систем, — прокомментировали в пресс-службе уральского филиала банка. — Приносим искренние извинения.

В банке также уточнили, что проблемы с платежами и снятием денег наблюдаются не у всех. Как скоро завершатся восстановительные работы пока не уточняется.