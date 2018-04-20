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Челябинцы столкнулись со сбоями в работе «Райффайзенбанка»
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Первый русский бордель назвали спасением нации

Челябинцы столкнулись со сбоями в работе «Райффайзенбанка» 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
В пятницу клиенты «Райффайзенбанка» не смогли зайти в мобильные приложения, провести оплату и снять наличку в банкоматах. Сбой произошел ночью.
— Сейчас наблюдается временный технический сбой в работе систем банка, в связи с чем многие сервисы недоступны. Наши специалисты активно работают над скорейшим восстановлением систем, — прокомментировали в пресс-службе уральского филиала банка. — Приносим искренние извинения.
В банке также уточнили, что проблемы с платежами и снятием денег наблюдаются не у всех. Как скоро завершатся восстановительные работы пока не уточняется.
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