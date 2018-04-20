Финансисты напомнили о размере взносов «за себя»

В п. 3 ст. 8 НК РФ страховые взносы определены как обязательные платежи в бюджеты ПФР , ФСС и ФФОМС. Взносы собирают с организаций и физлиц, чтобы застрахованные граждане могли получить обеспечение по соответствующему виду соцстраха.

В 2017 г. был принят Федеральный закон №335-ФЗ, исключающий МРОТ из формулы расчета страховых взносов в зафиксированном размере для тех ИП, которые не являются работодателями для других физлиц, а значит, платят взносы только «за себя». Закон в том числе установил величину отчислений в фонды на ближайшие три года.

Взнос на пенсионное страхование за 2018 год для этой категории плательщиков составит 26 545 руб., а на ОМС 5 840 руб. Всего в бюджеты фондов плательщикам придется перечислить 32 385 руб.

По сравнению с суммой взносов за прошлый год, выплаты в 2018 году вырастут на 15,7%. Если бы в схеме расчета сохранили МРОТ, то размер фиксированных взносов вырос бы на 26,5%.

Документ включен в СПС «Консультант Плюс»