АСВ: Выплаты вкладчикам «Логоса» и «Русского Торгового Банка» начнутся не позднее 4 мая

Страховые выплаты вкладчикам московских банков «Логос» и «Русский Торговый Банк», у которых ЦБ отозвал лицензию, начнутся не позднее 4 мая этого года. Об этом сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

«Выплаты начнутся не позднее 4 мая 2018 г. До указанной даты агентство опубликует в местной прессе, а также разместит на сайте агентства в сети интернет официальное объявление о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения», — говорится в сообщении.

АСВ отмечает, что для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им страхового возмещения будут использованы банки-агенты, они будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 26 апреля 2018 г.

Ранее Центробанк РФ отозвал у столичных банков «Логос» и «Русский Торговый дом» лицензии на осуществление банковских операций и назначил в кредитных организациях временную администрацию.