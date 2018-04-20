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АСВ: Выплаты вкладчикам «Логоса» и «Русского Торгового Банка» начнутся не позднее 4 мая
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АСВ: Выплаты вкладчикам «Логоса» и «Русского Торгового Банка» начнутся не позднее 4 мая 

Агентство «Москва» 1 час назад
Страховые выплаты вкладчикам московских банков «Логос» и «Русский Торговый Банк», у которых ЦБ отозвал лицензию, начнутся не позднее 4 мая этого года. Об этом сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
«Выплаты начнутся не позднее 4 мая 2018 г. До указанной даты агентство опубликует в местной прессе, а также разместит на сайте агентства в сети интернет официальное объявление о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения», — говорится в сообщении.
АСВ отмечает, что для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им страхового возмещения будут использованы банки-агенты, они будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 26 апреля 2018 г.
Ранее Центробанк РФ отозвал у столичных банков «Логос» и «Русский Торговый дом» лицензии на осуществление банковских операций и назначил в кредитных организациях временную администрацию.
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