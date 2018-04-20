«Старикам везде у нас почет»: в России живут 16 тысяч долгожителей

«Старше 100 лет в России 15,7 тысяч граждан, из них 5,4 тысячи — получатели пенсий из ПФР, а остальные — по линии ведомств», — рассказал Дроздов.

Кроме того, на начало года в стране проживают 4 миллиона 613 тысяч пенсионеров старше 80 лет, из них 3 миллиона 587 тысяч — женщины, добавил чиновник.

Среди этих граждан 1,9 миллиона человек вместе с пенсией по линии ПФР получают компенсацию по уходу.

Напомним, 1 марта в своем ежегодном послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин говорил, что страна добилась снижения смертности и роста рождаемости. Тем не менее в 2017 году численность трудоспособного населения сократилась почти на 1 миллион, и в ближайшие годы такая тенденция сохранится, что может стать серьезным ограничением для экономического роста.

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