Центробанк РФ отозвал лицензии у двух московских банков

Разрешения на осуществление банковских операций лишились банк «Логос» и «Русский торговый банк»

Центробанк РФ отозвал лицензии на осуществление банковских операций у московского Инновационно-коммерческого банка «Логос» и у «Русского торгового банка» (РТБК, Москва ).

Как сообщается на сайте регулятора, в отношении обоих банков ранее неоднократно применялись меры надзорного реагирования. Так, в отношении «Логоса» ЦБ дважды, а в отношении РТБК трижды вводил ограничения на осуществление ряда операций включая привлечение вкладов населения.

В деятельности «Логоса» выявлены неоднократные нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма.

Кроме того, установлены факты осуществления банком валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, которая предоставлялась в Банк России. Зафиксированы также неоднократные случаи совершения данных операций без проведения обязательной идентификации клиентов — физических лиц.

В текущем году «Логос» был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций.

Что касается РТБК, то установлено, что банк также не исполнял требования российского законодательства и нормативных актов Центробанка, регулирующих банковскую деятельность. Кроме того, установлены факты существенной недостоверности отчетных данных.

В Центробанке отметили, что бизнес-модель РТБК носила высокорискованный характер, была ориентирована на кредитование экономически связанных и технических компаний. У ряда заемщиков имелись признаки связанности с банком. При этом требования ЦБ об отражении в отчетности реального финансового положения банк не исполнял, предоставляя существенно недостоверную отчетность, скрывавшую основания для осуществления мер предупреждения банкротства.

Регулятор принял во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

В деятельности РТБК прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства и собственников, которые выразились в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.

В обоих банках назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов банков приостановлены.