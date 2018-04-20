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Центробанк РФ отозвал лицензии у двух московских банков
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Центробанк РФ отозвал лицензии у двух московских банков 

Аргументы и Факты 2 часа назад
Фото: Аргументы и Факты
Разрешения на осуществление банковских операций лишились банк «Логос» и «Русский торговый банк»
Центробанк РФ отозвал лицензии на осуществление банковских операций у московского Инновационно-коммерческого банка «Логос» и у «Русского торгового банка» (РТБК, Москва).
Как сообщается на сайте регулятора, в отношении обоих банков ранее неоднократно применялись меры надзорного реагирования. Так, в отношении «Логоса» ЦБ дважды, а в отношении РТБК трижды вводил ограничения на осуществление ряда операций включая привлечение вкладов населения.
В деятельности «Логоса» выявлены неоднократные нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма.
Кроме того, установлены факты осуществления банком валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, которая предоставлялась в Банк России. Зафиксированы также неоднократные случаи совершения данных операций без проведения обязательной идентификации клиентов — физических лиц.
В текущем году «Логос» был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций.
Что касается РТБК, то установлено, что банк также не исполнял требования российского законодательства и нормативных актов Центробанка, регулирующих банковскую деятельность. Кроме того, установлены факты существенной недостоверности отчетных данных.
В Центробанке отметили, что бизнес-модель РТБК носила высокорискованный характер, была ориентирована на кредитование экономически связанных и технических компаний. У ряда заемщиков имелись признаки связанности с банком. При этом требования ЦБ об отражении в отчетности реального финансового положения банк не исполнял, предоставляя существенно недостоверную отчетность, скрывавшую основания для осуществления мер предупреждения банкротства.
Регулятор принял во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
В деятельности РТБК прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства и собственников, которые выразились в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.
В обоих банках назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов банков приостановлены.
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