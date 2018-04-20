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Московский банк «Логос» лишился лицензии из-за «левых» валютных операций
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Московский банк «Логос» лишился лицензии из-за «левых» валютных операций 

Интересант 41 минуту назад
Центральный банк России с сегодняшнего дня отозвал лицензию у московского инновационно-коммерческого банка «Логос», который является участником системы страхования вкладов. По состоянию на 1 апреля он занимал 514-е место в банковской системе России.
По сообщению регулятора, там установлены неоднократные нарушения требований по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем.
Кроме того, «Логос» попался на валютно-обменных операциях, которые не были отражены в бухгалтерском учете, и зафиксированы случаи совершения указанных операций без проведения обязательной идентификации клиентов.
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