Кабмин изменил порядок предоставления субсидий на оплату ЖКХ

Правительство России изменило порядок предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Об этом сообщается на сайте кабмина.

В Правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг внесены изменения, в соответствии с которыми совокупная плата граждан за коммунальные услуги, в зависимости от которой устанавливаются региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, будет определяться с использованием также предельного уровня цены на тепловую энергию.

Это обусловлено внедрением новой модели ценообразования в сфере теплоснабжения — целевой модели рынка тепловой энергии.

Ранее сообщалось, что механизм истребования у гражданина справки о составе семьи может быть исключён из Правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Вместе с тем за уполномоченными органами сохранят право выборочно проверять достоверность представленных гражданами сведений о составе семьи с помощью соответствующих запросов в управляющие компании.

Госдуму также был внесен законопроект, предлагающий установить максимально допустимую долю расходов россиян на оплату жилья и услуг ЖКХ в размере не более 15% от совокупного дохода семьи. Во многих регионах предельно допустимая доля расходов на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи составляет 22%.