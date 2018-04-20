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Кабмин изменил порядок предоставления субсидий на оплату ЖКХ
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Кабмин изменил порядок предоставления субсидий на оплату ЖКХ 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Правительство России изменило порядок предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Об этом сообщается на сайте кабмина.
В Правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг внесены изменения, в соответствии с которыми совокупная плата граждан за коммунальные услуги, в зависимости от которой устанавливаются региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, будет определяться с использованием также предельного уровня цены на тепловую энергию.
Это обусловлено внедрением новой модели ценообразования в сфере теплоснабжения — целевой модели рынка тепловой энергии.
Ранее сообщалось, что механизм истребования у гражданина справки о составе семьи может быть исключён из Правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Вместе с тем за уполномоченными органами сохранят право выборочно проверять достоверность представленных гражданами сведений о составе семьи с помощью соответствующих запросов в управляющие компании.
В Госдуму также был внесен законопроект, предлагающий установить максимально допустимую долю расходов россиян на оплату жилья и услуг ЖКХ в размере не более 15% от совокупного дохода семьи. Во многих регионах предельно допустимая доля расходов на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи составляет 22%.
Кроме того, премьер-министр Дмитрий Медведев поручил разработать механизм публикации тарифов на жилищные услуги управляющих компаний. В Жилищный кодекс РФ скоро также будут внесены поправки, которые позволят собственникам квартир платить за услуги ЖКХ, минуя управляющие компании.
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