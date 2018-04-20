В Кузбассе могут повысить стоимость проезда в общественном транспорте

Кемеровской области может увеличиться плата за проезд в общественном транспорте.

Как сообщает «Коммерсант.ru» со ссылкой на Общественный совет при департаменте транспорта обладминистрации, эксперты считают экономически обоснованным тариф в 22-25 рублей. На сегодняшний день тариф в общественном транспорте составляет 16 рублей за одну поездку, для пенсионеров — 4 рубля. В кемеровских маршрутках стоимость проезда составляет 18 рублей, в Новокузнецке — 20-22 рубля.

Транспортники заявляют, что пассажиры согласны на увеличение тарифов при условии, что будут получать более качественный сервис. Как заявил председатель кемеровского отделения Общероссийского профессионального союза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Николай Шевгенин, «низкие действующие тарифы отрицательно влияют на качество транспортных услуг».

На сегодняшний день автопарк предприятий пассажирского транспорта Кузбасса изношен на 70%. Последний раз стоимость проезда повышали в 2015 году. Сегодня эксперты называют экономически целесообразным тарифы в 22-25 рублей.