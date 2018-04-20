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В ПФР рассказали, что в России возраст 15,7 тыс. жителей превышает 100 лет
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В ПФР рассказали, что в России возраст 15,7 тыс. жителей превышает 100 лет 

ТАСС 1 час назад
Фото: СибДепо
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Более 4,6 млн граждан в России старше 80 лет и около 16 тысяч — старше 100 лет, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Пенсионного фонда РФ (ПФР).
"У нас сейчас в России 4,613 млн граждан старше 80 лет, из них 3,5 млн — женщины. Старше 100 лет примерно 15,7 тыс. граждан, из них 5,4 тыс. — получатели пенсии по линии ПФР. Это цифры на 1 января 2018 года", — рассказали в фонде.
Компенсационную выплату по уходу за пожилым людьми старше 80 лет, которая выплачивается гражданам трудоспособного возраста, получают 1,9 млн человек. Ее размер на сегодняшний день составляет 1,2 тыс. рублей, также у граждан, которые ухаживают за пожилым людьми, это засчитывается в страховой стаж, добавили в пресс-службе.
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