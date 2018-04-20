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В Рязань приходит крупнейший европейский банк
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В Рязань приходит крупнейший европейский банк 

АиФ Рязань 23 минуты назад
В ближайшее время Райффайзенбан» появится в Рязани, сообщает портал Банки.ру.
По словам руководителя дирекции обслуживания физических лиц и малого бизнеса Райффайзенбанка Романа Зильбера, в новых городах банк предложит полностью дистанционную модель обслуживания.
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