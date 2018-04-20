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Росстат: мужчины в России стали зарабатывать почти на 30% больше женщин
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Росстат: мужчины в России стали зарабатывать почти на 30% больше женщин 

360tv.ru 24 минуты назад
Фото: 360tv.ru
В Росстате зафиксировали постепенное увеличение разницы в зарплатах у женщин и у мужчин. В 2017 году мужская половина населения в среднем зарабатывала на 29,3% больше, чем женщины. Эксперты отмечают тенденцию к увеличению гендерного разрыва в доходах на протяжении последних пяти лет ‐ в 2013 году разница составляла 25,8%, сообщила газета «Известия» со ссылкой на последние официальные данные статистического ведомства.
Сообщается, что сейчас наиболее динамичный характер роста демонстрирует IT индустрия. Как правило, большинство позиций в этом экономическом секторе, в том числе и руководящих, занимают мужчины.
Согласно данным Росстата, в целом по стране, средний ежемесячный заработок женщины сегодня составляет порядка 32,7 тысячи рублей, а мужчины получают около 45,6 тысяч рублей.
Согласно последним международным данным, минимальная разница в зарплатах зафиксирована в Ирландии — там женщины зарабатывают всего на 13% меньше мужчин. Максимальный разрыв наблюдается в Йемене, где представительницы слабого пола получают более чем в два раза меньше мужчин. Россия сейчас находится в середине рейтинга по этому показателю.
Центр стратегических разработок под руководством экс‐министра финансов Алексея Кудрина рассчитывает повысить возраст выхода на пенсию в России к 2034 году. Женщины смогут уходить на заслуженный отдых в 63 года, а мужчины — в 65.
Сообщается, что данная инициатива позволит не только сэкономить государственный бюджет, но нарастить экономические темпы роста до «среднемировых показателей».
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