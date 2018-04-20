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Глава Бурятии отчитался о доходах за 2017 год
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Глава Бурятии отчитался о доходах за 2017 год 

ТАСС 27 минут назад
Фото: БАЙКАЛ ДЕЙЛИ
УЛАН-УДЭ, 20 апреля. /ТАСС/. Глава Бурятии Алексей Цыденов опубликовал сведения о доходах за 2017 год, его годовой доход составил около 5,37 млн рублей, в том числе за период работы в республике — 4,43 млн рублей. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.
Алексей Цыденов, с 2012 года занимавший пост заместителя министра транспорта РФ, был назначен и. о. главы Республики Бурятия в феврале 2017 года, после того как его предшественник Вячеслав Наговицын был отправлен в отставку. В сентябре 2017 года Цыденов победил на выборах главы республики, набрав 87,4% голосов избирателей.
"Декларированный годовой доход за 2017 год — 5 млн 369 тыс. рублей", — говорится в декларации.
В 2016 году Цыденов задекларировал доход в размере 3,57 млн рублей.
Цыденову и его супруге принадлежит на правах общей совместной собственности квартира площадью 121,6 кв. м. и жилой дом площадью 338 кв. м., приобретенный по ипотечному кредиту. «Сейчас семья Цыденовых временно проживает в жилом доме (70-х годов постройки) площадью 223,2 кв. м.», — уточнили в пресс-службе республиканского правительства.
В 2017 году супруга главы Бурятии получила годовой доход на 29,8 тыс. рублей в виде пособия по уходу за ребенком. Транспортных средств, судя по декларации за 2017 год, у семьи Цыденовых нет.
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