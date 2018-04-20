В Барнауле владельцы 30 частных домов дружно продают участки под застройку

Владельцы 30 частных домов в центре Барнаула договорились продать свои участки под строительство многоэтажного дома.

Общая площадь участка на пересечении пр. Комсомольского и ул. Партизанской составляет 54 сотки, его оценили в 80 000 000 рублей.

Как сообщает «Недвижимость Алтай», интерес к площадке проявили несколько застройщиков. Источник уточняет, что владельцы домов назначили адекватную цену — около 1,5 млн рублей за сотку.

Строительные компании не готовы платить астрономические суммы за интересующие их участки в центре города.